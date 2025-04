Apesar de diferenças, conhecê-lo foi uma honra, diz Milei sobre papa

(FOLHAPRESS) - O presidente da Argentina, Javier Milei, lamentou, assim como outros líderes mundiais, a morte do papa Francisco, o primeiro líder da Igreja Católica latino-americano. O argentino Jorge Mario Bergoglio morreu aos 88 anos semanas após internação prolongada causada por um quadro de pneumonia. Veja abaixo a repercussão.

"É com profunda dor que tomo conhecimento nesta triste manhã que o papa Francisco, Jorge Bergoglio, morreu hoje e se encontra descansando em paz. Apesar de diferenças, que hoje são menores, ter podido conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim", Javier Milei, Presidente da Argentina.

"Fiquei feliz em vê-lo ontem, embora ele estivesse evidentemente muito doente. Mas sempre me lembrarei dele pela homilia que ele proferiu logo nos primeiros dias da COVID. Foi realmente muito bonito", J. D. Vance, vice-presidente dos EUA.

"O Papa Francisco retornou à casa do Pai. Esta é uma notícia que nos entristece profundamente, pois um grande homem e um grande pastor nos deixa. Tive o privilégio de desfrutar de sua amizade, seus conselhos e seus ensinamentos, que nunca falharam, mesmo nos momentos de provação e sofrimento. Nas meditações da Via Sacra, ele nos lembrou o poder do dom, que faz tudo florescer novamente e é capaz de reconciliar o que aos olhos do homem é irreconciliável. E pediu ao mundo, mais uma vez, a coragem de mudar de rumo, de seguir um caminho que não destrói, mas cultiva, repara, protege. Caminharemos nessa direção, para buscar o caminho da paz, perseguir o bem comum e construir uma sociedade mais justa e equitativa. Seus ensinamentos e seu legado não serão perdidos. Saudamos o Santo Padre com o coração cheio de tristeza, mas sabemos que ele agora está na paz do Senhor", Giorgia Meloni, Primeira-ministra da Itália.

"Sua Santidade será lembrado por sua compaixão, sua preocupação com a unidade da Igreja e por seu compromisso incansável com as causas comuns de todas as pessoas de fé e com aquelas de boa vontade que trabalham em benefício dos outros. Sua crença de que o cuidado com a Criação é uma expressão existencial da fé em Deus repercutiu em muitas pessoas ao redor do mundo. Por meio de seu trabalho e cuidado com as pessoas e o planeta, ele tocou profundamente a vida de muitas pessoas", Rei Charles, 3º Monarca do Reino Unido.

"De Buenos Aires a Roma, o Papa Francisco queria que a Igreja levasse alegria e esperança aos mais pobres. Que ela una as pessoas entre si e com a natureza. Que essa esperança cresça continuamente além dele", Emmanuel Macron, presidente da França.

"A morte do Papa Francisco me enche de grande tristeza. Francisco será lembrado por seu compromisso incansável com os mais fracos da sociedade, com a justiça e a reconciliação. A humildade e a fé na misericórdia de Deus o guiaram. Dessa forma, o primeiro latino-americano na Santa Sé tocou pessoas no mundo todo e além das fronteiras religiosas. Meus pensamentos neste momento estão com os fiéis do mundo inteiro que perderam seu Santo Padre. Que ele descanse em paz", Friedrich Merz, Futuro primeiro-ministro da Alemanha.

"Estou profundamente entristecido com a morte de Sua Santidade, o papa Francisco. Seus esforços incansáveis na defesa de um mundo mais justo deixarão um legado duradouro", Keir Starmer, Primeiro-ministro do Reino Unido.