Zema lamenta morte do papa Francisco: 'Símbolo de simplicidade e justiça'

O governador Romeu Zema (Novo) lamentou, na manhã desta segunda-feira (21/4), a morte do papa Francisco, ocorrida em Roma, na Itália. Em nota oficial, o governador mineiro exaltou a trajetória do pontífice argentino, a quem chamou de “símbolo de simplicidade e justiça social”. Além disso, Zema decretou luto oficial de sete dias em todo o estado.

“Papa Francisco foi um símbolo de simplicidade e justiça social. Sua humildade e coragem inspiraram o mundo. Minas Gerais agradece e presta sua homenagem a esse grande homem que fez da fé um caminho de esperança e amor”, disse Zema em nota encaminhada à imprensa.

Zema também recordou o encontro que teve com o papa no ano passado, no Vaticano. Na ocasião, Francisco elogiou a disposição do povo mineiro em favor da paz e da liberdade. “Uma vez ouvi a história de que os mineiros lutam para não fazer a guerra, nunca. Mas, quando estão na guerra, lutam para poder terminá-la, porque não a querem”, disse o líder religioso ao governador à época.

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morreu aos 88 anos após semanas internado para tratar uma bronquite que causou dificuldades respiratórias. Diagnosticado com pneumonia bilateral, ele havia recebido alta hospitalar há cerca de um mês. A morte foi confirmada pelo Vaticano.

Primeiro papa sul-americano da história da Igreja Católica, Francisco foi escolhido em 2013, após a renúncia de Bento XVI. Jesuíta, adotou o nome de São Francisco de Assis, símbolo da humildade, da amor à natureza e da caridade com os pobres.

Em nota, o Governo de Minas ainda expressou “sinceras condolências à Santa Sé, à Igreja Católica e a todos que se unem em oração pela partida de um homem que dedicou sua vida à fé, ao diálogo entre os povos e à promoção da paz e da justiça social”.

Encontro de Zema e Papa

No encontro em 2023, o líder religioso foi presenteado pelo governador mineiro com um conjunto de palmas barrocas, artesanato produzido em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e um café especial da região de Campos Altos.



À época, o governador disse que o encontro foi rápido, mas "extremamente emocionante". Na ocasião, Zema pediu que o religioso rezasse por Minas Gerais e abençoasse a bandeira do estado.

"Como presente, trouxe uma palma barroca, que é um artesanato produzido na cidade de Sabará e também um café, de Campos Altos, mostrando a ele que somos o maior produtor de café. Foi um encontro rápido, mas muito emocionante. E, a partir de agora, nós mineiros temos a benção do Papa ao nosso lado", disse Romeu Zema.