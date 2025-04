Papa Francisco foi 'defensor dos mais altos valores do humanismo e da justiça', diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prestou homenagens ao papa Francisco, que faleceu aos 88 anos nesta segunda-feira (21), a quem descreveu como um "líder sábio" e um "defensor constante dos mais altos valores do humanismo e da justiça".

"Ao longo de seu pontificado, contribuiu ativamente para o desenvolvimento do diálogo entre as Igrejas Ortodoxa russa e Católica romana, e para uma interação construtiva entre Rússia e a Santa Sé", acrescentou o presidente russo em um telegrama de condolências publicado no site do Kremlin.

