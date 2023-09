Papa Francisco encontra Zema e fala na 'luta' dos mineiros pela pacificação

440

O governador Romeu Zema (Novo) se encontrou com o Papa Francisco, nesta quarta-feira (13/9), no Vaticano. O líder religioso foi presenteado pelo governador mineiro com um conjunto de palmas barrocas, artesanato produzido em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e um café especial da região de Campos Altos. No encontro, o Papa Francisco ressaltou a luta dos mineiros pela paz.





O governador disse que o encontro foi rápido, mas "extremamente emocionante". Na ocasião, Zema pediu que o religioso rezasse por Minas Gerais e abençoasse a bandeira do estado.

"Como presente, trouxe uma palma barroca, que é um artesanato produzido na cidade de Sabará e também um café, de Campos Altos, mostrando a ele que somos o maior produtor de café. Foi um encontro rápido, mas muito emocionante. E, a partir de agora, nós mineiros temos a benção do Papa ao nosso lado", disse Romeu Zema.