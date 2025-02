Nem Madonna, nem Lady Gaga: maior público de Copacabana é de papa Francisco

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Desde que o mega show de Lady Gaga na praia de Copacabana foi anunciado, começou uma disputa nas redes sociais para saber quem foi a celebridade que levou mais pessoas às areias do Rio de Janeiro. Mas nem a Mother Monster, que deve receber cerca de 1 milhão de pessoas, nem Madonna, que levou 1,6 milhões, detêm o primeiro lugar na lista. Quem mais levou pessoas foi o Papa Francisco, em uma missa realizada em 28 de julho de 2013, durante sua vinda ao Brasil.

De acordo com o que foi divulgado pelo Vaticano, o Sumo Pontífice reuniu entre 3,5 milhões e 3,7 milhões de pessoas nas areias de Copacabana durante a Missa de Envio, realizada no último dia da 28ª Jornada Mundial da Juventude, sediada no Rio de Janeiro. A viagem foi a primeira de Francisco como Papa, realizada apenas quatro meses após o argentino assumir o cargo.

Público da missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude, em 2013 Tasso Marcelo / AFP/Getty Images





A missa encerrou a agenda do evento cristão, que teve por tema "Ide e fazei discípulos de todos os povos!". Além da cerimônia, a visita do Papa contou com uma ida a Aparecida (SP), e a hospitais e comunidades do Rio de Janeiro.

No dia antes da celebração, foi realizada uma vigília, que durou toda a madrugada. Cerca de 3 milhões de fiéis participaram do rito.

No livro dos recordes

No Guinness Book, o Livro dos Recordes, o show gratuito com o maior público foi realizado pelo britânico Rod Stewart, em Copacabana, durante o réveillon de 1994. Segundo a publicação, o artista reuniu 3,5 milhões de pessoas no local, mas o número incluiu quem estava na praia apenas para assistir à queima de fogos na virada do ano.

O Guinness destaca, ainda, que algumas fontes chegaram a apontar 4,2 milhões de presentes. No entanto, essas fontes também incluem um “número não especificado de participantes interessados apenas em assistir aos fogos de artifício da véspera de Ano Novo”.

Copacabana também é citado no Livro por outras duas apresentações com número impressionante de público. A primeira, em 18 de fevereiro de 2006, quando os Rolling Stones tocaram para cerca de 1,2 milhão de fãs no meio de sua turnê A Bigger Bang.

Já em 4 de maio de 2024, 1,6 milhão de fãs assistiram ao encerramento da Celebration Tour de Madonna. De acordo com dados da agência de turismo do Rio e da promotora de shows Live Nation, esse foi o show musical independente mais frequentado da história e o primeiro de uma artista feminina a ultrapassar 1 milhão.

A expectativa é que, no próximo dia 3 de maio, Lady Gaga leve até 1 milhão de pessoas à praia.



Segundo o Guinness, o maior público de um show é de Jean-Michel Jarre, em 6 de setembro de 1997, na Universidade de Moscou, na Rússia. Na ocasião, ele reuniu meio milhão de pagantes e outros três milhões de pessoas que subiram ao topo das colinas ao redor para assistir ao show de luz e som do maestro francês à distância, de acordo com relatos da imprensa na época.