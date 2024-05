Depois de celebrar com Madonna, no último sábado (4/5), o Rio de Janeiro planeja trazer mais megashows para as areias de Copacabana. Segundo noticiado pelo jornal O Globo, o prefeito Eduardo Paes (PSD) pretende fazer um evento anual com apresentações de celebridades internacionais de graça na praia. Um dos nomes sugeridos seria o da banda irlandesa U2.







A inciativa já tem até nome sugerido. “Se quiserem, pode ser ‘Celebration May’. Acho que é bom botar o nome gringo, porque o Rio é internacional”, disse o prefeito durante um evento. “Tem um monte de gente pedindo Beyoncé, pedindo o show do Michael Jackson que está em Las Vegas com um holograma, tem todo tipo de pedido, pressão forte. Mas quero só manifestar que meu lobby vai ser pelo U2. O fato é que a cidade está aberta para receber, com aporte de recurso do poder público se for necessário, porque o ganho para a cidade é muito grande”, declarou.







A ideia é que o Celebration May já comece em 2025. A iniciativa visa crescimento cultural e econômico para a cidade. Além disso, a prefeitura aposta na estratégia para a solidificar o status do Rio de Janeiro como um centro cultural importante no cenário internacional.







De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo no Rio de Janeiro, o show de Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas e gerou um impacto de cerca de R$ 293,4 milhões na economia. O U2 se apresentou somente uma vez no Rio de Janeiro, com a “Popmart Tour”, em 1998. Em São Paulo, a banda veio em 2006, 2011 e 2017.