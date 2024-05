Por Tiê Leal - Tupi FM

A praia de Copacabana foi palco de um megashow que encantou os fãs de Madonna e impulsionou a economia carioca. A apresentação do último sábado (4), que marcou os 40 anos de carreira da artista, teve um impacto financeiro significativo, segundo dados divulgados pela prefeitura.

De acordo com as autoridades municipais, o evento movimentou a economia local em pelo menos R$ 300 milhões. Esse valor representa uma quantia 30 vezes maior do que os 10 milhões de reais investidos pela Prefeitura do Rio em patrocínio para o show.

Dados fornecidos pela organização do evento e compilados pela Secretaria Municipal de Turismo revelaram que a exposição na mídia internacional do show da Madonna no Rio gerou um valor publicitário significativo.

Após o anúncio oficial, a cobertura midiática alcançou US$ 43,9 milhões em termos publicitários, equivalente a R$ 217,6 milhões. Isso indica que, se a Prefeitura do Rio decidisse promover o evento com uma campanha de publicidade na imprensa internacional, teria que desembolsar mais de R$ 200 milhões. No entanto, esse valor foi conquistado de forma espontânea com a oficialização do show.