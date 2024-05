O senador Jorge Seif (PL-SC) foi ao plenário do Senado nesta terça-feira (7/5) pedir perdão aos seus eleitores por ter ido ao show da Madonna no último sábado (4/5), no Rio de Janeiro, e falar que não sabia o teor da apresentação.

"Eu decepcionei o meu eleitorado. Fui a um show que não representa alguns valores nossos e as pessoas se sentiram decepcionadas comigo", afirmou o parlamentar bolsonarista.

Seif passou a ser duramente criticado por apoiadores e correligionários por sua ida ao show da cantora pop. Ele afirmou que foi ao Rio a pedido da esposa e alegou ter ficado apenas 40 minutos no local. Seif também afirmou que desconhecia que o evento estaria "homenageando questões que nós não sabíamos que ocorreriam".

O parlamentar catarinense ainda pediu desculpas ao povo do Rio Grande do Sul, que vem enfrentando graves inundações, e de Santa Catarina.

Leia também: Fantástico sofre críticas por causa de tragédia no RS e faz a Globo mudar cobertura



Outros aliados do ex-presidente Bolsonaro também prestigiaram a apresentação de Madonna: o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL); Fabio Wajngarten, advogado e ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social da gestão de Jair Bolsonaro (PL); e o maquiador e amigo de Michelle Bolsonaro (PL), Agustin Fernandez. Todos os citados estiveram na área VIP do evento.

Um dia antes do show, Madonna chegou a fazer um ensaio com poses eróticas e com a presença da cantora Pabllo Vittar.

A lista de apresentações ousadas da Rainha do Pop é longa. Em 1989, 35 anos antes da apresentação no Rio de Janeiro, um vídeo da música "Like a Prayer" alternava imagens de conotação sexual e religiosas, o que causou uma reação da Igreja Católica.