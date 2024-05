O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) atualizou o quadro de saúde do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi internado nesse domingo (5/5), no Hospital Santa Júlia, em Manaus, para tratar um quadro de erisipela. De acordo com o filho 03 do ex-presidente, Bolsonaro deve ser transferido para Brasília nesta segunda-feira (6/5).

Ainda segundo Eduardo, o ex-presidente está se recuperando bem. "Meu pai passa bem, já reage bem aos antibiótico e hoje deve ser transferido para Brasília. Agradeço ao Fabio Wajngarten por ter cuidado desta logística e a todos que se preocupam e oram pelo meu pai. Muito obrigado", escreveu o filho do ex-presidente, no X (antigo Twitter), hoje.

Agradeço ao @fabiowoficial por ter cuidado desta logística e a todos que se preocupam e oram pelo meu pai. Muito obrigado

Erisipela: conheça a doença que fez Bolsonaro ser internado

Em razão do quadro de saúde, Bolsonaro cancelou as suas agendas em Minas Gerais, que aconteceriam no final desta semana, para o lançamento das pré-candidaturas do deputado estadual Bruno Engler (PL) à Prefeitura de Belo Horizonte e do deputado federal Cabo Junio Amaral (PL) à Prefeitura de Contagem.