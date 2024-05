Jair Bolsonaro convidou seus apoiadores a manifestação do dia 21 de abril em Copacabana, no Rio de Janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou cancelar sua agenda em Belo Horizonte, Contagem e Divinópolis no próximo sábado (11/5) por problemas de saúde. O chefe da extrema-direita viria a Minas Gerais participar de uma série de lançamentos de pré-campanhas. O cancelamento de sua vinda ao estado foi confirmado pela assessoria de comunicação e Bolsonaro.

Na tarde de hoje, domingo (5/5), Bolsonaro voltou a ser internado em Manaus para tratar uma infecção de pele, depois de passar pelo hospital e receber alta no último sábado (4), pelo mesmo problema. Em 2022, Bolsonaro também teve erisipela, uma doença infeciosa que inflama a pele a os vasos sanguíneos.

O ex-presidente está no Amazonas desde sexta-feira (3), encontrou-se com aliados políticos no estado e participou de um evento do PL com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Em Minas, ele participaria do lançamento da campanha do deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) à Prefeitura de Belo Horizonte.

Em função do cancelamento da vinda de Bolsonaro à Minas Gerais, o lançamento da pré-candidatura de Engler foi adiado. A nova data ainda não foi definida.

Ele também lançaria o deputado federal Cabo Junio (PL-MG) em Contagem. Depois, o ex-presidente teria uma reunião com o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), pré-candidato à reeleição.

A reportagem entrou em contato com Cabo Junio e ainda não obteve resposta.