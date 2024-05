O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou em sua rede social que está internado "sem previsão de alta" para tratar um caso de erisipela. A publicação foi feita na tarde deste domingo (5/5). Bolsonaro esteve internado no Hospital Santa Júlia, em Manaus (AM), no sábado (4/5) para tratar do mesmo problema. Contudo, mesmo depois de ter recebido alta, precisou ser internado novamente na tarde de hoje.

Mais cedo, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM) publicou uma foto ao lado de Bolsonaro e informou que o ex-presidente retornou ao hospital para continuar a medicação. Bolsonaro foi a Manaus para lançar o deputado como pré-candidato a prefeito da cidade e também para comparecer a um evento do PL com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Em relato a jornalistas no sábado, Bolsonaro disse que já havia sido aconselhado pela equipe médica e pela esposa sobre a necessidade de repouso e tratamento da doença, mas optou por manter a agenda. "Quando cai a imunidade da gente, por problemas mais variados, a erisipela é comum de acontecer, então já estou medicado, tranquilo, pronto pra outra aí".





A erisipela

A erisipela acontece quando existe algum tipo de orifício na pele, como uma ferida prévia, uma abertura por picada de inseto, frieira, ou seja, uma situação em que aconteça a perda da continuidade da pele, e que possibilite a penetração da bactéria que ocasiona o problema. Também úlceras e coceiras. É o que esclarece a dermatologista Trícia Simões. Outras possíveis causas da enfermidade são: micoses, dermatite atópica, consumo excessivo de álcool, doenças que afetam o fígado, problemas imunológicos decorrentes da idade, de doenças ou do uso de medicações específicas.

Não é a primeira vez que o ex-presidente enfrenta o quadro. Em novembro de 2022, Bolsonaro cancelou agendas pelo mesmo problema. Já em fevereiro, Bolsonaro foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde realizou exames laboratoriais e de imagem. Na data, foi descartada a hipótese de nova cirurgia para correção de hérnia abdominal decorrente da facada nas eleições de 2018.

Com informações de Ingrid Soares e Joana Gontijo