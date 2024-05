Bolsonaro passa mal em Manaus e é levado para hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal na manhã deste sábado (4/5), em Manaus (AM), e teve de interromper sua agenda na capital amazonense, onde está desde essa sexta-feira (3/5). Ele foi levado para o Hospital Santa Júlia, mas já teve alta.

Bolsonaro teve desidratação leve e erisipela, um tipo de infecção bacteriana que atinge a pele e causa uma inflamação. Essa é a segunda vez que o ex-presidente apresenta um quadro de erisipela. No fim de 2022, logo após as eleições, seu filho Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, postou uma foto de uma ferida na perna do pai causada pela mesma doença.

“Pintou um caso de erisipela”, afirmou o ex-presidente, que, na madrugada de sexta, já estava se sentindo mal e chegou a ser atendido em um hospital em Brasília. Bolsonaro disse que chegou a ser aconselhado pelos médicos e por sua esposa Michelle Bolsonaro a adiar a viagem.

“Não dormi a noite passada toda. Minha esposa e os médicos não queriam que eu viesse, mas tinha um compromisso aqui, e sou meio duro na queda. Então vim e fui muito bem tratado pelos médicos”, disse o ex-presidente em entrevista ao deixar o hospital.

Bolsonaro participou do lançamento da pré-candidatura do deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-A) a prefeito da cidade e à tarde iria para um evento do PL Mulher, conduzido por sua esposa, Michelle Bolsonaro (PL).

Ele começou a passar mal ainda durante a sexta-feira, após deixar o aeroporto de Manaus e seguir em carreata para almoçar e passear de barco, no Rio Negro.