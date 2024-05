O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez duras críticas à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, por ela agradecer a menção que recebeu no show da Madonna, a quem o deputado chamou de "satanista". As falas de Nikolas foram feitas em uma publicação no X (antigo Twitter) na manhã deste domingo (5/5).

Na noite de ontem, durante apresentação da Madonna, no Rio de Janeiro, foram exibidas no telão imagens de personalidades progressistas, como da ex-vereadora do Rio Marielle Franco, do educador Paulo Freire e do artista e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil. Também foi mostrada uma imagem da ambientalista e atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que fez uma postagem em agradecimento à menção.

"Muito honrada por ter sido lembrada no show da Madonna ao lado de brasileiras e brasileiros de imenso valor, contribuição artística, política e social de nosso país", postou a ministra.

Muito honrada por ter sido lembrada no show da @madonna ao lado de brasileiras e brasileiros de imenso valor, contribuição artística, política e social de nosso país. Muito obrigada Madonna!! ???????????? pic.twitter.com/C8fORGrQ5F — Marina Silva (@MarinaSilva) 5 de maio de 2024

Horas depois, Nikolas repostou a publicação e fez críticas à ministra, que, para ele, não deveria ter "usado seu tempo" para agradecer a Madonna enquanto o Rio Grande do Sul enfrenta a maior tragédia ambiental da sua história.

"Aparece de quatro em quatro anos e quando consegue um cargo, envergonha a nossa nação como ministra do meio ambiente no momento mais dramático da história do RS. Colocou a culpa no Bolsonaro e politizou uma tragédia. Depois, no dia em que bebês estavam boiando mortos no RS, você tira seu tempo pra agradecer Madonna colocando uma foto sua em telão?", publicou.

Para finalizar, o deputado chamou Madonna de satanista. A artista foi um dos principais alvos dos conservadores nas redes sociais depois do seu show, que, para alguns, teve momentos considerados ataques aos cristãos.

"Uma cristã agradecendo uma satanista? Você é a definição de mentira", finalizou o deputado.





Aparece de quatro em quatro anos e quando consegue um cargo, envergonha a nossa nação como ministra do meio ambiente no momento mais dramático da história do RS. Colocou a culpa no Bolsonaro e politizou uma tragédia. Depois, no dia em que bebês estavam boiando mortos no RS, você… https://t.co/vqR8PuOLZ8 — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) 5 de maio de 2024

