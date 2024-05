O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta sexta-feira (3/5) que foi acertada a decisão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em adiar a realização do Concurso Nacional Unificado para concentrar as forças no auxílio ao estado do Rio Grande do Sul, que vem sofrendo com chuvas.

"O Concurso Nacional Unificado foi adiado em todo o Brasil, em decorrência das fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul. Decisão acertada. Foquemos em ajudar o RS", escreveu o bolsonarista nas redes sociais, sem, no entanto, citar o governo federal.

Mais cedo, os ministros Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) e Paulo Pimenta (Comunicação Social) deram uma coletiva na tarde desta sexta-feira (3/5), afirmando que o concurso foi adiado devido ao cenário trágico no Sul. Eles apontam que a situação é inédita no Brasil e a prioridade é resgatar e prestar assistência aos afetados pela tragédia.

A prova ocorreria neste domingo (5/5), mas ainda não há previsão para nova data. Dweck disse que o governo vai precisar de algumas semanas para avaliar questões logísticas no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul para determinar o novo dia.

Na noite dessa quinta-feira (2/5), o governo chegou a afirmar que o exame estava mantido, mas a posição mudou nesta sexta. A ministra alega que como havia uma previsão de diminuição das chuvas no fim de semana, o governo acreditava que ainda poderia ocorrer a realização das provas, mas frente aos últimos acontecimentos na região, a decisão foi reavaliada.

Felipe Neto elogia decisão do governo

O influenciador Felipe Neto celebrou a revisão da decisão do governo federal. "Como é bom ter um governo capaz de voltar atrás e fazer a coisa certa", escreveu Neto em suas redes sociais.

A postagem foi uma resposta a uma mensagem do governo federal que indicava estar "100% mobilizado no socorro às vítimas e no cuidado do povo gaúcho".

A Defesa Civil apontou que mais de 32 mil pessoas tiveram que deixar suas casas em 235 cidades afetadas pelas tempestades. Até o momento, 39 pessoas morreram, e 68 estão desaparecidas.