A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou, nesta sexta-feira (3/5), que as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), também conhecido por Enem dos Concursos, estão em locais seguros, com escolta. A ideia é que sejam levadas de volta para locais certificados pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para serem aplicadas quando houver nova data.

O CNU foi adiado em função da devastação provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul e a possibilidade dos temporais atingirem Santa Catarina nos próximos dias. Ainda não há data definida para realização das provas.

A ministra informou que as provas já tinham sido enviadas para os estados, inclusive no Rio Grande do Sul. “Elas estavam começando o processo de interiorização, obviamente no Rio Grande do Sul não era possível essa interiorização. As provas tinham chegado a 65% das cidades que participariam e estávamos no processo de continuar essa entrega”.

As provas estavam sendo transportadas pelos Correios com escolta de forças de segurança. “A maior parte da PRF e também da Força Nacional em alguns estados, pois estamos justamente garantindo a integridade das provas”.

A ideia agora é recentralizar essas provas. Segundo Dweck, ainda não há uma definição de como este processo será feito, mas a decisão será tomada em reunião com a Fundação Cesgranrio, responsável pelo concurso, com representantes dos Correios e das forças de segurança. “Para que a gente tente garantir a integridade das provas e possa aplicar essas mesmas provas”.

Ainda de acordo com a ministra, elas devem voltar para locais certificados pela Abin, com segurança absoluta e que já são utilizados pelo Enem. “A partir disso vamos tomar as decisões posteriores, mas de início nossa ideia é manter a mesma prova”.