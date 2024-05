O governo de Minas Gerais enviará equipes de apoio ao Rio Grande do Sul para prestar auxílio nas ações de busca e salvamento das vítimas das inundações provocadas pelas recentes chuvas que atingiram o estado.

Até o momento, o estado registrou 24 vítimas em decorrência dos temporais. A Defesa Civil contabiliza 13 mortes, enquanto o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar (BM) confirmam outros 11 óbitos.

Serão enviados membros do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG) e da Secretaria de Saúde (SES-MG).

Na quarta-feira (1/5), dois profissionais da Defesa Civil de Minas Gerais já se deslocaram ao estado para iniciar os primeiros trabalhos.

Após os fortes temporais na região, 21 pessoas continuam desaparecidas. Ao todo, 147 cidades registram transtornos, como inundações, quedas de barreiras e deslizamentos de terra. As áreas mais atingidas são as regiões Central, dos Vales, Serra e Metropolitana de Porto Alegre.

Conforme o boletim da Defesa Civil, 67,8 mil pessoas foram afetadas pelos efeitos do mau tempo. São 14,5 mil moradores desalojados. Destes, 4.599 estão em abrigos, enquanto 9.993 encontram-se em casas de familiares ou amigos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta vermelho sobre parte do RS até às 15h desta quinta-feira. A previsão do tempo indica chuvas fortes, com queda de granizo, ventos intensos e descargas elétricas.

Governo Federal

Lula foi até o Rio Grande do Sul para acompanhar a situação após as fortes chuvas. O presidente da República desembarcou em Santa Maria pela manhã. "Nosso governo está pronto para trabalhar em conjunto com o governo do estado", diz o post compartilhado por Lula.

"Eduardo Leite (PSDB) escreveu sobre a chegada do presidente: "Iremos trabalhar para salvar vidas e criar as condições para a recuperação do Estado". "Não é momento apenas de sobrevoos, mas de articulação de todos para salvar vidas. As aeronaves precisam estar focadas nos resgates", acrescentou o governador.