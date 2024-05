Uma barragem localizada na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, colapsou no início da tarde desta quinta-feira (2/5). A informação foi divulgada pelo prefeito do município, Diogo Segabinazzi.

As fortes chuvas que já deixaram ao menos 13 mortos no Rio Grande do Sul são um fenômeno extraordinário, afirma a meteorologista Estael Sias, sócia-diretora da MetSul. "É um volume excepcional. É uma época em que estão previstas frentes frias, ciclones extra-tropicais e é esperada bastante chuva, mas o que choveu nestes últimos dias representa de duas a três vezes a média histórica deste período", diz ela. Sias afirma que, em parte, os temporais têm a ver com o El Niño.



"No segundo ano de El Niño é esperado que o outono tenha períodos de chuva excessiva e enchente. No ano passado, era esperada dificuldade na colheita de soja", afirma. Além do El Niño, o bloqueio atmosférico que gerou a onda de calor atual também contribui para a formação dos temporais isolados no Sul.



"A onda de calor, completamente atípica, persiste no Sudente e no Centro-Oeste e faz com que a chuva não saia do Rio Grande do Sul", afirma a meteorologista. "Ela [chuva] está espremida entre esse bloqueio atmosférico que atua no Centro-Oeste e Sudeste e uma massa de ar mais frio na Argentina."



Os rios atingiram cheias sem precedentes no Rio Grande do Sul. Em novembro do ano passado, por exemplo, a cheia do rio Taquari foi de 29 metros. Agora, a projeção é que chegue a 35. As prefeituras de Estrela e Lajeado já disseram nas redes sociais que o nível do rio já atingiu 32,5 metros. A meteorologista ainda cita outros rios que também registraram cheias históricas: Jacui, Guaíba, Sinos e a bacia do Caí.



A situação, ela diz, deve trazer mais problemas nos próximos dias, mesmo que pare de chover na próxima semana. "Todo o escoamento dessa água ainda vai trazer mais problemas para áreas do centro e do sul do Rio Grande do Sul. "Com a previsão de aumento do nível das águas do rio Guaíba nos próximos dias, a Prefeitura de Porto Alegre deu início na manhã desta quinta-feira (2) à operação de fechamento das comportas da cidade.