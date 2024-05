Lula garantiu reforços do governo federal para auxiliar as cidades do Rio Grande do Sul atingidas pelas chuvas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocou o governo federal à disposição do Rio Grande do Sul para ajudar os municípios gaúchos afetados pelas fortes chuvas que atingem o estado. Até a manhã desta quarta-feira (1/5), pelo menos oito pessoas morreram por conta das chuvas e 21 pessoas estão desaparecidas.

Segundo Lula, ele conversou com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), na noite dessa terça-feira (30/4), para tratar do apoio do governo federal aos municípios atingidos. Lula também informou que acionou as equipes dos ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional, da Defesa e da Secretaria de Comunicação Social para apoiar a população afetada.

"Conversei por telefone com o governador gaúcho, Eduardo Leite, e coloquei o governo federal à disposição do Rio Grande do Sul que novamente sofre com as fortes chuvas. Falei com os ministérios da Integração, da Defesa e com o ministro Paulo Pimenta (da Secom), e, no que for necessário, governo federal irá se somar aos esforços do governo estadual e prefeituras para atravessarmos e superarmos mais esse momento difícil, reflexos das mudanças climáticas que afetam o planeta", escreveu o presidente no X (antigo Twitter), na noite dessa terça-feira.

Leite pediu "urgência" ao governo federal

O governador Eduardo Leite (PSDB) havia pedido "urgência" ao presidente Lula na ajuda federal às cidades gaúchas afetadas pelo temporal.





"Por favor, envie imediatamente todo o apoio aéreo possível para o RS. Precisamos resgatar já centenas de pessoas em dezenas de municípios que estão em situação de emergência pelas chuvas intensas já ocorridas e que vão continuar nos próximos dias", escreveu Leite antes da conversa com o presidente, nessa terça-feira.