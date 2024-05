Ministros do governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) vão visitar o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (3/5) para intensificar a ajuda às famílias afetadas pelas chuvas no estado. O auxílio aos municípios atingidos pelas chuvas foi determinado pelo presidente e comunicado pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, nesta quarta-feira (1º/5).

Segundo o ministro Paulo Pimenta, o objetivo da comitiva é também de conversar com as autoridades municipais para coordenar os esforços de assistência.

"Sob determinação do presidente Lula, vamos ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (3/5), em comitiva de ministros, para reforçar a ajuda humanitária que o Governo Federal tem prestado às famílias atingidas pelas chuvas e conversar com as prefeituras. Estivemos ao lado do povo gaúcho no ano passado, com o início das chuvas na região e seguiremos firmes com o nosso compromisso de enfrentarmos mais esse desafio climático unidos", escreveu o ministro no X, antigo Twitter, nesta quarta-feira.

Chuvas no RS: Sob determinação do Presidente @LulaOficial, vamos ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, em comitiva de ministros, para reforçar a ajuda humanitária que o Governo Federal tem prestado às famílias atingidas pelas chuvas e conversar com as prefeituras. Estivemos ao… — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 1, 2024

Nessa terça-feira (30/4), Lula colocou o governo federal à disposição do Rio Grande do Sul para ajudar os municípios gaúchos afetados pelas fortes chuvas que atingem o estado. Até a manhã desta quarta-feira (1/5), pelo menos oito pessoas morreram por conta das chuvas e 21 pessoas estão desaparecidas.

Chuvas no Rio Grande do Sul: FAB envia helicóptero para auxiliar no resgate das vítimas

Lula conversou com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), na noite dessa terça-feira (30/4), para tratar do apoio do governo federal aos municípios atingidos. Ele informou que acionou as equipes dos ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional, da Defesa e da Secretaria de Comunicação Social para apoiar a população afetada.