Uma equipe de bombeiros trabalha em uma rua inundada no centro da cidade de São Sebastião do Cai, Rio Grande do Sul, Brasil, em 2 de maio de 2024

Pelo menos 13 pessoas morreram e 21 estão desaparecidas após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Além disso, os temporais obrigaram a retirada de cerca de 3.393 pessoas em mais de 100 municípios do estado. Muitos foram transferidos para abrigos. Por isso, diversas organizações criaram campanhas para arrecadar recursos para ajudar as vítimas. A Central Única das Favelas (Cufa), o Grêmio e o Internacional divulgaram informações sobre como e onde doar.

"A Cufa Rio Grande do Sul está mobilizada em função de auxiliar os afetados, contribuindo diretamente na logística de entrega de doações, as quais podem ser destinadas para os contatos sinalizados", afirmou a organização.



O Sport Club Internacional informou que está arrecadando alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, roupas e calçados para as vítimas das enchentes que afetam todo o estado. "Toda ajuda é bem-vinda! Traga suas doações até o Portão 1 do Gigantinho, das 8h às 18h", disse o clube.

????? ???????????????? ???????? ???????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????!! ????



???????? Estamos arrecadando alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, roupas e calçados para as vítimas das enchentes que afetam todo o Estado. Toda ajuda é bem-vinda! Traga suas doações até o Portão 1 do Gigantinho,… pic.twitter.com/ECVohzujM5 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 2, 2024

O Grêmio disponibilizou locais de coleta de doações para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Veja:

SOLIDARIEDADE EM JOGO ???????????????? Mais uma vez, Grêmio, @todosnaarena, #BaseGremista e a Escola do Grêmio estão juntos em prol dos atingidos pelas chuvas. Serão diversos pontos de coleta de donativos para fazermos a diferença neste momento de dificuldade.



?? https://t.co/qHowsINT4d pic.twitter.com/6b9SPDj7dU — Grêmio FBPA (@Gremio) May 1, 2024

A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Porto Alegre também está arrecadando doações. São aceitas contribuições de alimentos não perecíveis, colchões, toalhas, roupas e produtos de higiene. Os itens podem ser entregues no saguão principal da Câmara, na avenida Loureiro da Silva, 255. Caso a doação seja em dinheiro, pode ser enviada por PIX, via chave e-mail: sobrenosbr@gmail.com . Para mais informações, entre em contato pelo fone/whats 51 98908-3072.

Tragédia

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é a continuidade dos temporais nos próximos dias, principalmente nesta quinta-feira (2/5) e amanhã, devido ao deslocamento de uma frente fria no estado.

O volume total de chuva pode superar os 100 milímetros em 24 horas em áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A região está sob alerta vermelho, que significa grande perigo para alagamentos e transbordamentos de rios, assim como deslizamentos de encostas.

As chuvas persistentes deixaram as localidades isoladas devido ao desabamento de pontes e estradas. As autoridades emitiram um pedido à população para que evite circular em pelo menos 20 setores das rodovias do estado devido a bloqueios ou risco de deslizamento.

O governador Eduardo Leite destacou as dificuldades enfrentadas pelas equipes de resgate para realizar as operações. “Infelizmente, a situação deste ano deverá ser pior que a de 2023. Veremos ainda um aumento nos níveis dos rios devido às chuvas. Então, é crucial que as pessoas se protejam e busquem abrigo em locais seguros, longe do perigo das inundações. Também pedimos que tomem cuidado com locais de encostas, onde pode haver deslizamentos devido ao encharcamento da terra”, frisou.