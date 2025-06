Geada avança em MG: o que explica o frio intenso antes do inverno?

As baixas temperaturas que vêm congelando Minas Gerais surpreenderam moradores de diversas cidades que estão acostumados com o clima mais ameno do outono. Uma nova massa de ar frio despencou os termômetros no estado e provocou o alerta para geadas em 104 municípios, até este domingo (15/6). A condição, incomum nesta época do ano, pode castigar, especialmente, o Sul de Minas e a Zona da Mata, mas, conforme meteorologistas, há chance de geada generalizada, fenômeno observado no inverno de 2022.

Na quarta-feira (11/6) a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicava condições favoráveis para formação de geada na região serrana do Sul mineiro. Em 24 horas o número de cidades sob risco dobrou para 104. O aviso aponta mínimas de até 3ºC durante a madrugada.

Além das cidades mineiras, outros 29 municípios do estado de São Paulo também estão sob o mesmo alerta do Inmet. A frente fria, que avança desde o início da semana, ganhou força com a chegada de uma massa de ar polar, derrubando os termômetros e provocando efeitos típicos do inverno brasileiro.

Segundo a meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, o frio registrado dos últimos dias se deve a atuação de uma massa de ar frio que chegou ao estado na terça (10). "Inicialmente, provocou declínio no Sul e Triângulo Mineiro, se propagou para a área Central do estado, e nesta sexta (13) se propagou também para o Norte de Minas", afirma.

Ela explica que, a partir de maio, as massas de ar frio avançam com maior intensidade sobre o território mineiro, o suficiente para derrubar as temperaturas. "Neste ano, é a segunda massa de ar frio a chegar em Minas. A primeira foi no final de maio, mas atuou apenas no Triângulo Mineiro e Sul, desviando para o oceano sem influenciar as temperaturas no restante do estado. A intensidade está de acordo com a estação. Em caso de episódio frio, como este, é natural as temperaturas declinarem", esclarece Anete.

Em relação à formação de geada, a meteorologista diz que é comum ocorrer nos meses de outono-inverno na região serrana do sul de Minas. O fenômeno ocorre quando uma massa de ar frio e seca atua sobre uma região. "A partir do mês de julho, o predomínio de céu claro, a atmosfera seca e em condições de calmaria ou vento fraco, também pode haver formação. Ocorre com temperatura mínima a partir ou menor que 4ºC", destaca.

A previsão do instituto é que o frio intenso dure pelo menos até domingo (15/6). "Por outro lado, se a massa de ar frio caminhar pelo continente com forte intensidade e adentrar o estado pelo Triângulo Mineiro, pode haver geada generalizada Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Oeste e mesmo no Campo das Vertentes. Estas condições foram observadas no inverno de 2022", descreve Anete Fernandes.

Previsão em Minas e BH

Conforme o Inmet, o final de semana deve ser de temperaturas amenas em Minas Gerais. A massa de ar frio começa a perder intensidade, mas mantém as manhãs frias e a temperatura máxima mais baixa em todo o estado. A umidade relativa do ar gira em torno de 30%, principalmente no Triângulo Mineiro e no extremo Norte. A máxima prevista é de 29ºC e mínima de 2ºC.

Em Belo Horizonte, a Defesa Civil municipal prevê um sábado (14/6) de céu claro. Os termômetros devem variar entre 8°C e 23 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, à tarde.

Vale lembrar que a capital mineira está sob alerta de baixas temperaturas até a próxima segunda (16). Nas primeiras horas do dia, a previsão é de mínima em torno dos 10ºC.

Recomendações

- Hidrate-se;



- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

- Realize atividades físicas utilizando agasalho;



- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;



- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.