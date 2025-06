"Pedi a Deus para me aquecer", diz morador de rua em noite mais fria do ano

Uma frente fria derrubou a temperatura em Belo Horizonte nesta quinta-feira (12/06), chegando a registrar 8ºC, a menor temperatura do ano. Quem sentiu esse frio na pele sofreu com a sensação térmica de -14,3°C. Foi o caso de Rodrigo Ataíde dos Santos, de 32 anos, que passou a noite ao relento na Praça Rio Branco, no Centro da capital: “Um frio danado, a situação tá feia. Mesmo enrolado na minha coberta, eu tremia. Não consegui dormir”.

Natural de Itaquera, interior de São Paulo, Rodrigo é cantor e fazia parte da dupla Yuri e Rodrigo. Ele conta que ficou desestabilizado depois do fim da carreira e do casamento, decidindo mudar de cidade e trabalhar como ajudante de pedreiro. Quando chegou a BH, há apenas seis dias, teve os bens roubados.

Com o alerta da chegada de uma onda de frio, emitido pela Defesa Civil Municipal, a prefeitura da capital distribuiu 600 cobertores para a população em situação de rua em todas as regionais da cidade. “A gente está na vulnerabilidade, no momento, porque ninguém quer ficar assim. Cada um tem a sua história. A prefeitura fazer algo assim é muito gratificante, pelo menos a gente sabe que de frio e fome a gente não morre”, disse Rodrigo.

A medida faz parte de um protocolo da Secretaria Municipal de Assistência Social, que intensifica os cuidados com essa parcela da população que fica mais vulnerável às baixas temperaturas. Segundo a PBH, cerca de mil cobertores já foram entregues nos períodos de baixas temperaturas registradas em maio.

Wiliam Alves conta que chorou de frio durante a última madrugada (12/06), a mais fria do ano até o momento Jair Amaral/EM/D.A Press

Wiliam Alves, vidraceiro automotivo de 37 anos, também sofreu com o frio da madrugada. Ele conta que estava sentindo tanto frio que chegou a chorar. “Eu chorei e rezei a Deus para me aquecer. Um menino me deu sua blusa e Deus me aqueceu. A distribuição dos cobertores é uma coisa linda. Tem muita gente que pega a coberta e joga fora, coloca fogo, vende… mas eu não, eu uso a coberta para dormir”, relatou emocionado.

As secretarias de Segurança Alimentar, Saúde, Segurança e Prevenção, assim como a Defesa Civil, também fazem parte do plano de contingência. As equipes que fazem a entrega dos cobertores também orientam sobre vagas disponíveis em abrigos, que tem flexibilização do horário de entrada, e indicam atendimento no SUS quando necessário, como quadros de hipotermia ou doenças respiratórias. Caso haja necessidade, haverá ampliação emergencial de vagas nas unidades de acolhimento da prefeitura.

“Nós temos equipes especializadas em todas as regionais, que chegam para sensibilizar a pessoa para ir para um acolhimento ou, aqueles que realmente tem alguma resistência, recebem um cobertor para se proteger do frio”, explica Alessandra Figueiredo, diretora de proteção especial de média complexidade da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte.





Atualmente, Belo Horizonte conta com 600 vagas diárias de acolhimento na modalidade casa de passagem com oferta de alimentação, higienização, guarda de pertences e pernoite. Além disso, as refeições servidas nos Restaurantes Populares também foram adequadas para a aproximação do inverno.

Gripe

Belo Horizonte já conta com 237 internações por Influenza nos cinco primeiros meses de 2025, um aumento de 32,4% em relação ao ano passado, quando foram 179 registros. Por isso, o governo municipal tem intensificado a campanha de vacinação contra a gripe.

Para garantir a proteção das pessoas em situação de rua, as equipes itinerantes do Consultório na Rua estão reforçando a oferta do imunizante a todas as pessoas acima de seis meses de idade.

Mais frio pela frente

Belo Horizonte está sob alerta de baixa temperatura nas primeiras horas do dia até a segunda-feira (16/6), segundo a Defesa Civil municipal. A mínima fica em torno de 10°C nas primeiras horas da manhã na capital mineira.

Assim como a capital, outras Regiões de Minas Gerais também enfrentam queda na temperatura. De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, uma massa de ar polar que atinge o Brasil desde domingo (8/6) dará força ao frio no estado. Sul de Minas,Triângulo, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Central e Zona da Mata enfrentaram temperaturas entre 3ºC e 5ºC nesta semana.

Este será o segundo episódio de frio neste ano, mas não terá a mesma intensidade que a frente fria de maio. A previsão é que em 2025 tenha maior quantidade de dias frios nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em relação ao observado em junho de 2024.

Ainda segundo a Climatempo, o novo sistema deve provocar uma sensação generalizada de frio, com uma queda acentuada no Sul de Minas, onde as mínimas devem ficar 5°C ou mais abaixo da média histórica de junho, que já é naturalmente baixa.

Veja as recomendações para o frio: