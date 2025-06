Campanha prevê festivais de inverno em 300 cidades de Minas

Com a chegada do inverno, Minas Gerais se torna um destino disputado para quem busca experiências gastronômicas e culturais. O estado se diferencia pelas paisagens únicas e também pela hospitalidade.

Nesta quarta-feira (11/6), o governo de Minas lançou a campanha “Inverno em Minas 2025”, que oferece aos viajantes festivais de inverno em 300 cidades do estado. Entre as ativações, estão feiras gastronômicas, manifestações culturais e comunitárias, além de eventos musicais e programações especiais em museus.

Entre junho e setembro, há uma expectativa de 350 festas nos municípios selecionados. De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) é esperado um fluxo turístico de sete milhões de pessoas nesse período.

Confira alguns destaques na programação

Três regiões de Minas Gerais são marcadas pelo turismo no inverno. Quem se planejar para visitar o estado nessa época deve ficar atento em regiões como Cordilheira do Espinhaço, Mantiqueira de Minas e o Caparaó Mineiro.

Cordilheira do Espinhaço:

A região atravessa Minas Gerais de Norte a Sul. Um dos destaques é a capital mineira, com o Circuito Liberdade, na Região Centro-Sul de BH, e uma programação cultural especial para a época. Uma feira de inverno, com experiência gastronômica com vinhos e queijos, acontecerá no Palácio da Liberdade.

Para quem busca um ecoturismo e o frio da montanha o Santuário do Caraça, a Serra da Moeda, Catas Altas, Caeté e Santa Bárbara são opções com boa hospitalidade e clima serrano. As vesperatas, manifestação cultural e comunitária, em Diamantina também é um destaque.

Mantiqueira de Minas:

Cidades nessa região, como Monte Verde, Maria da Fé e Gonçalves estão entre os municípios mais frios do Brasil. A programação no inverno oferece experiências gastronômicas e sensoriais, com vinhos, fondue e cafés premiados. O destaque na região é a Rota Vulcânica em Poços de Caldas e Andradas, além da gastronomia de inverno em Santa Rita do Sapucaí e Extrema.

Caparaó Mineiro:

A região é marcada pela mais imponente montanha no Sudeste do país, com o Pico da Bandeira a 2.898 metros de altitude. A programação se destaca pelas trilhas no Parque Nacional do Caparaó, além de experiências de vinhos artesanais, com visitas em vinícolas entre as montanhas.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos