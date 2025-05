Literatura ocupou o Circuito Liberdade, em Belo Horizonte

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A Primavera dos Livros BH e a Bitita Festa da Palavra se uniram em sete espaços do Circuito Liberdade no grande evento que celebrou a obra da escritora mineira Carolina Maria de Jesus (1914-1977), também conhecida como Bitita e autora de “Quarto de despejo”. Participaram cerca de 100 artistas, pesquisadores e profissionais da cultura de seis estados. Com público de 8 mil pessoas, o evento confirma a vocação literária da capital. A programação teve mesas de debate, oficinas, saraus, exposições, contação de histórias, teatro, lançamentos, homenagens e cinema.

PRESTÍGIO

À abertura do evento, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, compareceram Jacyntho Lins Brandão, presidente da Academia Mineira de Letras; Luciana Salles, idealizadora da Bitita Festa da Palavra; Rosana Mont’Alverne, editora e idealizadora da Primavera dos Livros; Cristiana Kumaira, diretora de Comunicação e Marketing da Cemig; Freddy Antoniazzi, assessor da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte; Lucas Amorim, coordenador do Circuito Liberdade; além de vários expoentes da literatura da capital.

PIONEIRA

Também recebeu homenagens Maria Mazarello Rodrigues, de 84 anos, fundadora da Mazza Editora, pioneira na publicação de autorias negras, trabalho iniciado há quatro décadas. A narração artística “Uma rainha chamada Carolina Maria de Jesus” ficou a cargo de Madu Costa (MG). A mesa “Carolina Maria de Jesus: movências de uma mulher que não silenciou” contou com a atriz Carlandreia Ribeiro, de BH, e o escritor Tom Farias, do Rio de Janeiro, autor de biografia de Carolina.

ROTA 69

Os fãs de Marina Lima vão reverenciar a cantora como ela merece. O Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes estará lotado para a única sessão do show “Rota 69”, na sexta-feira (30/5). No repertório, os sucessos de Marina que marcam a história da música brasileira. O espetáculo faz parte do projeto Noite Quente, da produtora Quente.

DANÇA

O espetáculo “V3NTO (Barravento)”, do grupo CorPol!tico, estreia hoje (27/5), às 19h, no Teatro Marília, dentro da programação do projeto Terça da Dança. A narrativa coreográfica conecta as sonoridades afro-brasileiras ao funk contemporâneo, celebrando a ancestralidade e a criatividade das juventudes periféricas. Após a estreia, o espetáculo vai circular por outros espaços culturais de BH, com apresentações gratuitas.





