Eventos literários vão ocupar o Circuito Liberdade até domingo (18/5)

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Encerrada a Bienal Mineira do Livro, outro evento literário está em cartaz na capital mineira. A Primavera dos Livros se uniu à Bitita – Festa da Palavra para oferecer programação gratuita até domingo (18/5), na região do Circuito Liberdade.

Na alameda principal da Praça da Liberdade, cerca de 30 editoras expõem títulos de diversos autores. Espaços culturais recebem mesas de debate, oficinas, saraus, exposições, contação de histórias, performances teatrais e sessões de cinema. A expectativa dos organizadores é receber 10 mil visitantes até o fim da semana.

Além da Praça da Liberdade, o evento ocupa a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, Academia Mineira de Letras (AML), CCBB BH, Palácio da Liberdade, Museu das Minas e do Metal e Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes.

A Primavera dos Livros, que chega à quinta edição, e a Bitita, que estreia este ano, se uniram para potencializar a programação.

Luciana Salles, idealizadora da Bitita, explica que a proposta é integrar diferentes públicos por meio da literatura. “Fazia falta um projeto que tenha a literatura e o livro como elo entre as pessoas”, aponta.

Rosana Mont’Alverne, diretora de eventos da Liga Brasileira de Editoras e fundadora da Editora Aletria, conta que trazer a feira para a Praça da Liberdade é a realização de um sonho antigo.

“O lugar do livro é a praça, ao ar livre, com tudo gratuito para as pessoas poderem chegar, folhear e explorar”, diz.

Luciana Salles e Rosana Montalverne uniram a Primavera do Livro à Bitita – Festa da Palavra com o propósito de chamar a atenção para a importância da leitura Cassia Cinque/divulgação

Luciana Salles faz análise otimista do momento atual da literatura em BH. “Estamos muito bem servidos. Temos, por exemplo, a Carla Madeira, uma das autoras mais lidas no Brasil”, comenta. Ela destaca também a evolução da chamada “Rua das Livrarias”, a Rua Fernandes Tourinho, na Savassi.

“Precisamos de espaços de compartilhamento. É o que estamos tentando construir com o nosso evento”, comenta Salles.

Nesta quarta-feira (14/5), será comemorado o Dia do Editor, com mesas no CCBB BH, das 10h30 às 19h. Exposição da ilustradora Bruna Lubambo está em cartaz no foyer da Biblioteca Pública Estadual. O público poderá conversar com autores, editores e ilustradores nos estandes da Praça da Liberdade.

Na quinta-feira (15/5), às 19h, o Cine Humberto Mauro exibe o curta “Favela, a vida na pobreza” (1971), da alemã Christa Gottmann, inspirado no livro “Quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus (1914-1977), autora homenageada pela festa – Bitita era o apelido da autora mineira na infância.

A programação inclui um episódio da websérie “Palavra pelada”, criada por jovens poetas da capital e da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

No sábado (17/5), o destaque fica para a mesa com os escritores Jacyntho Lins Brandão e Caetano Galindo, às 17h15, na Academia Mineira de Letras.

“Caetano fala muito da transformação contínua das línguas. Discutir a trajetória do português nos leva a questões profundas de apagamento, silenciamento e dominação pela língua”, diz Luciana Salles.

A programação destaca atividades para crianças e jovens. “Nosso objetivo é atrair essas faixas etárias para o universo da literatura. Temos espaço para todas as idades”, afirma Salles. “O excesso de telas traz excesso de informação, que não necessariamente gera conhecimento.”

A editora Rosana Mont’Alverne defende que cabe ao adulto estimular o contato das crianças com o livro impresso. “É uma porta que se abre para a imaginação, e a criança adora. O problema está no adulto, que permite o excesso de telas. Adulto responsável dá livro de papel para o filho”, conclui.



CONFIRA

NESTA QUARTA (14/5)

CCBB-BH

• 10h30: Mesa “Edição: mero negócio ou árduo ofício especializado?”, com Larissa Kouzmin-Korovaeff (RJ), Lizandra Magon (SP) e Leida Reis (MG)

• 14h: Mesa “Compromissos éticos na edição de livros para crianças e adolescentes”, com Leo Cunha (MG), Marcelo Del'Anholl (PR) e Marcos Nascimento (MG)

•16h: Mesa “Conversa em quadrinhos: edição e projeto gráfico”, com Afonso Andrade (MG) e Gabriel Nascimento (MG)

• 17h: Mesa “Fazer livros para todas as pessoas: os desafios do mercado editorial para a oferta de recursos de acessibilidade”, com Maria Carvalhosa (SP), Juliana Daher (MG) e Cleide Fernandes (MG)

• 19h: Mesa “Bibliodiversidade, Lei Cortez e políticas para o livro e a leitura”, com Haroldo Ceravolo Sereza (SP), José Castilho Marques Neto (SP) e Luiz Carlos Gonçalo Elói (MG)



QUINTA (15/5)

MUSEU DAS MINAS E DO METAL

• 16h: Mesa “Que histórias e experiências cabem à literatura infantil e às crianças?”, com Anna Cunha (MG), Carol Fernandes (MG) e Marilda Castanha (MG)

• 19h: Mesa “Quem produz o que é verdade hoje? As armadilhas das redes sociais para pequenos, médios e grandes”, com Carlos Alberto Ávila Araújo (MG), Laura Sabino (MG) e Mariana Evaristo (MG)

CINE HUMBERTO MAURO

• 19h: Mostra de filmes Carolina Maria de Jesus e sarau “Palavra pelada”

PRAÇA DA LIBERDADE

• 20h: Sarau “Slam transcestral homenageia Carolina Maria de Jesus: favelidades e ancestralidades no levante griot”, com Menino Jazz, Xia Titia, Lua Zanella, Navalha ZN, Nilo Ybyraporã e Elay

SEXTA (16/5)

BIBLIOTECA PÚBLICA

• 16h: Espetáculo “Escritor coloca a boca no trombone, conta fofocas e histórias, espalha versos recheados de ternura”, com Jonas Ribeiro (SP)

ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS

• 17h: Mesa “Nos passos de Saramago: Mergulhar na escrita literária na curva dos 60”, com Carlito Lima (AL), Marilene Lemos (MG) e Rosana Mont’Alverne (MG)

• 18h30: Roda de Histórias “Uma homenagem a Marina Colasanti”, com Maria Célia Nunes (MG)

• 19h: Conferência "A literatura para crianças em Belo Horizonte",com Maria Antonieta Antunes Cunha

• 20h: “Sarau para Carolinas: pelas Carolinas da história”, com Camila Félix e Sarau das Manas

PALÁCIO DA LIBERDADE

• 20h30: “Caminhada assombrada”, com Marcelino Xibil (MG)

PRIMAVERA DOS LIVROS/BITITA – FESTA DA PALAVRA

Até domingo (18/5), na área do Circuito Liberdade. Acesso gratuito, sem necessidade de retirada de ingresso. Programação completa: @primaveradoslivrosbh e @bititafestadapalavra