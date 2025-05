CCBB recebe a performance circense 'Mão', a partir desta quarta (14/5)

A performance “Mão”, dirigida por Renato Linares, integrante da Intrépida Trupe, será apresentada desta quarta-feira (14/5) a 26 de maio, no pátio do CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), com participação de sete artistas.

O ritual de chegada e partida do circo nas cidades inspirou a coreografia, que é desenvolvida na estrutura de ferro com 8m de altura montada no pátio do centro cultural.

Adelly Costantini, Fernanda Más, Carolina Cony, Daniel Elias, Ernesto Poittevin, Fábio Freitas e Marcelo Callado simularão a construção de um picadeiro, peça por peça.

Sessões de "Mão" serão realizadas às quartas, quintas, sextas e segundas-feiras, às 15h, e aos sábados e domingos, às 18h, com entrada franca.