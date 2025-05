Bairros de BH e Região Metropolitana devem ficar sem água até esta segunda

Bairros de Belo Horizonte e da Região Metropolitana podem ficar sem abastecimento de água até a manhã desta segunda-feira (19/5). Confira a lista completa abaixo.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), uma manutenção operacional realizada neste domingo (18/5) pode causar intermitência no abastecimento de água em bairros de Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Raposos, Santa Luzia e Vespasiano.

A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da manhã desta segunda. Segundo a Copasa, imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Belo Horizonte

Aarão Reis, Acaiaca, Aeroporto, Alípio de Melo, Alpes, Alto Barroca, Alto Vera Cruz, Álvaro Camargos, Ambrosina, Ana Lúcia, Anchieta, Andiroba, Antônio Ribeiro de Abreu, Aparecida, Aparecida Sétima Seção, Apiá, Apolônia, Bacurau, Baleia, Bandeirantes, Barão Homem de Melo I, Barão Homem de Melo III, Barão Homem de Melo IV, Barro Preto, Barroca, Beija-Flor, Beira Linha, Bela Vitória, Belém, Belmonte, Betânia, Biquinhas, Boa Esperança, Boa União I, Boa União II, Boa Viagem, Boa Vista, Bom Jesus, Bonfim, Braúnas, Buritis, Cachoeirinha, Caetano Furquim, Caiçara Adelaide, Caiçaras, Calafate, Campo Alegre, Camponesa I, Camponesa III, Campus da UFMG, Canaã, Canadá, Candelária, Capitão Eduardo, Carlos Prates, Carmo, Casa Branca, Castelo, Cenáculo, Centro, Céu Azul, Chácara Leonina, Cidade Jardim, Cidade Jardim Taquaril, Cidade Nova, Cinquentenário, Colégio Batista, Concórdia, Cônego Pinheiro, Cônego Pinheiro A, Conjunto Habitacional Lagoa, Conjunto Betânia, Conjunto Capitão Eduardo, Conjunto Celso Machado, Conjunto Floramar, Conjunto Jardim Filadélfia, Conjunto Lagoa, Conjunto Minascaixa, Conjunto Novo Dom Bosco, Conjunto Paulo VI, Conjunto Providência, Conjunto Santa Maria, Conjunto Serra Verde, Conjunto Taquaril, Copacabana, Coqueiros, Coração de Jesus, Cruzeiro, Da Graça, Das Indústrias I, Das Indústrias II, Dom Bosco, Dom Joaquim, Dom Silvério, Dona Clara, Engenho Nogueira, Ermelinda, Esperança Granja, Esplanada, Estoril, Estrela, Estrela do Oriente, Etelvina Carneiro, Europa, Eymard, Fazendinha, Fernão Dias, Flamengo, Floramar, Floresta, Frei Leopoldo, Funcionários, Gameleira, Garças, Glória, Goiânia, Grajaú, Granja de Freitas, Granja Werneck, Grota, Grotinha, Guanabara, Guarani, Guaratã, Gutierrez, Havaí, Helena Greco, Heliópolis, Horto, Horto Florestal, Inconfidência, Indaiá, Independência, Ipê, Ipiranga, Itapoã, Itatiaia, Jaqueline, Jaraguá, Jardim América, Jardim Atlântico, Jardim dos Comerciários, Jardim Felicidade, Jardim Getsêmani, Jardim Guanabara, Jardim Leblon, Jardim Montanhês, Jardim São José, Jardim Vitória, João Alfredo, Jonas Veiga, Juliana, Lagoa, Lagoinha, Lagoinha Leblon, Lajedo, Laranjeiras, Leonina, Letícia, Liberdade, Lourdes, Luxemburgo, Madri, Mala e Cuia, Manacás, Mantiqueira, Marajó, Marcola, Maria Goretti, Maria Helena, Maria Teresa, Maria Virgínia, Mariano de Abreu, Mariquinhas, Marmiteiros, Minas Caixa, Minaslândia, Mirante, Mirtes, Monsenhor Messias, Monte Azul, Montes Claros, Morro das Pedras, Morro dos Macacos, Nazaré, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, Nova América, Nova Cachoeirinha, Nova Esperança, Nova Floresta, Nova Gameleira, Nova Granada, Nova Suíça, Nova Vista, Nova York, Novo Aarão Reis, Novo Glória, Novo Lajedo, Novo São Lucas, Novo Tupi, Ouro Minas, Ouro Preto, Padre Eustáquio, Palmares, Palmeiras, Pantanal, Paquetá, Paraíso, Parque Copacabana, Parque São José, Parque São Pedro, Paulo VI, Pedreira Prado Lopes, Penha, Pindorama, Pindura Saia, Pirajá, Piratininga (Venda Nova), Pirineus, Planalto, Pompéia, Pousada Santo Antônio, Prado, Primeiro de Maio, Providência, Renascença, Ribeiro de Abreu, Rio Branco, Rosa Leão, Sagrada Família, Salgado Filho, Santa Amélia, Santa Branca, Santa Cruz, Santa Efigênia, Santa Inês, Santa Lúcia, Santa Maria, Santa Mônica, Santa Rosa, Santa Sofia, Santa Tereza, Santa Terezinha, Santana do Cafezal, Santo Agostinho, Santo André, Santo Antônio, São Benedito, São Bento, São Bernardo, São Cristóvão, São Francisco, São Francisco das Chagas, São Gabriel, São Geraldo, São Gonçalo, São João Batista, São João Batista (Venda Nova), São Jorge I, São Jorge II, São Jorge III, São José, São Lucas, São Luiz, São Marcos, São Paulo, São Pedro, São Salvador, São Sebastião, São Tomaz, São Vicente, Satélite, Saudade, Savassi, Senhor dos Passos, Serra, Serra Verde, Serrano, SESC, Silveira, Sion, Solimões, Suzana, Taquaril, Tiradentes, Tirol (Barreiro), Três Marias, Trevo, Tupi A, Tupi B, União, Universitário, Universo, Urca, Várzea da Palma, Venda Nova, Vera Cruz, Vila Aeroporto, Vila Aeroporto Jaraguá, Vila Antena, Vila Bandeirantes, Vila Barragem Santa Lúcia, Vila Boa Vista, Vila Cachoeirinha, Vila Calafate, Vila Califórnia, Vila Canto do Sabiá, Vila Clóris, Vila Copacabana, Vila da Amizade, Vila da Área, Vila da Paz, Vila de Sá, Vila Dias, Vila do Pombal, Vila dos Anjos, Vila Esplanada, Vila Inestan, Vila Ipiranga, Vila Jardim Leblon, Vila Jardim São José, Vila Maloca, Vila Mantiqueira, Vila Maria, Vila Minaslândia, Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila Nossa Senhora do Rosário, Vila Nova, Vila Nova Cachoeirinha I, II, IV, Vila Novo São Lucas, Vila Ouro Minas, Vila Paquetá, Vila Paraíso, Vila Paris, Vila Piratininga (Venda Nova), Vila Primeiro de Maio, Vila Real I, II, Vila Rica, Vila Santa Mônica, Vila Santa Rosa, Vila Santo Antônio, Vila Santo Antônio Barroquinha, Vila São Dimas, Vila São Domingos, Vila São Francisco, Vila São Gabriel, Vila São Geraldo, Vila São João Batista, Vila São Paulo, Vila São Rafael, Vila Satélite, Vila SESC, Vila Sumaré, Vila Sumaré (Barreiro), Vila Suzana I, II, Vila Tiradentes, Vila União, Vila Vera Cruz I, II, Vista Alegre, Vista do Sol, Vitória, Xodó-Marize, Zilah Spósito.

Contagem

Jardim Pérola, Parque Novo Progresso, Parque Recreio, Alvorada, Arcadia, Beatriz, Bernardo Monteiro, Bitacula Ou 40 Alqueires, Central Parque, Centro, Dos Funcionários, Fonte Grande, Linda Vista, Santa Terezinha, São Gonçalo, Três Barras, Vila Riachinho.

Nova Lima

Alto das Quintas, Alto do Gaia, Alvorada, Antônio Horta, Areião do Matadouro, Barra do Céu, Bela Fama, Bela Vista, Boa Vista, Bom Jardim, Bonfim, Bosque Residencial Jambreiro, Cabeceiras, Campo do Pires, Canto da Mata II, Cariocas, Cascalho, Centro, Chácara Bom Retiro, Chácara dos Cristais, Chácara Silveira Ramos, Conjunto Habitacional Paulo Gaetani, Cristais, Cristais Curitiba, Cristais II, Cruzeiro, Fazenda do Benito, Galo Novo, Galo Velho, Honório Bicalho, Ipê, Ipê da Serra, Jardim Canadá, Jardim das Américas, Jardim Serrano, José de Almeida, Le Cottage, Matadouro, Matozinhos, Mina d’Água, Mina d’Água de Baixo, Mingu, Mirante da Mata, Nossa Senhora de Fátima, Olaria, Oswaldo Barbosa Pena II, Ouro Velho Mansões, Parque Aurilândia, Parque Santo Antônio, Pasto da Balança, Pau Pombo, Quintas, Quintas do Sol, Quintas II, Resende, Residencial Sul, Residencial Vale das Araras, Retiro, Rosário, Santa Rita, Silicóticos, Solar de Santa Rita, Vale da Esperança, Vale do Sol, Vale dos Cristais, Vila Aparecida, Vila Industrial I, Vila Industrial II, Vila Ipê Amarelo, Vila Lacerda, Vila Madeira, Vila Maria do Carmo, Vila Marize, Vila Monte Castelo, Vila Nova Betânia, Vila Nova Suíça, Vila Odete, Vila Operária, Vila Padre Valeriano, Vila Passos, Vila São José – Primeira Seção, Vila São José – Segunda Seção, Vila São José – Terceira Seção, Vila São Luiz, Village Royale, Ville de Montagne

Raposos

Água Limpa, Barracão Amarelo, Bela Vista, Boa Vista, Centro, Galo Velho, Margem da Linha, Matadouro, Morro das Bicas, Novo Horizonte, Ponte de Ferro, Quintas da Mata, Recanto Feliz, São Domingos, São Judas Tadeu, Tocantins, Varella, Várzea do Sítio, Vila Bela, Vila Vitória.

Ribeirão das Neves

Adriana, Atalaia, Belo Vale, Botafogo, Canoas, Cerejeira, Céu Anil, Cristais, Cruzeiro, Delma, Eliane, Elizabeth, Esperança, Evereste, Fazenda Misongue, Felixlândia, Flamengo, Fortaleza, Girassol, Granjas Primavera, Guadalajara, Havaí, Itapoã, Jardim de Alá – 1ª Seção, Jardim de Alá – 3ª Seção, Jardim Primavera, Jardim São Judas Tadeu, Kátia, Labanca, Lagoa, Landi I, Laredo, Lídice, Maracanã, Maria Helena, Menezes, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora de Fátima, Novo América, Núcleo Tradicional, Paraíso das Piabas, Pedra Branca, Penha, Santa Branca, Santa Fé, São Geraldo, São Januário, São João de Deus, São José, São Miguel Arcanjo, Sônia, Toni, Tropical, Urca, Vera Lúcia, Viena, Vila Bispo de Maura, Vila Braúna, Vila Eduarda, Vila Esplanada, Vila Papine.

Santa Luzia

Adeodato, Alto da Maravilha, Asteca, Baronesa, Barreiro do Amaral, Bela Vista, Belo Vale, Bicas, Bom Destino, Bom Jesus, Bonanza, Camelos, Capitão Eduardo, Castanheira, Centro, Chácaras Gervásio Lara, Chácaras Recanto Flamboyant, Chácaras Santa Inês, Colorado, Condomínio Estâncias dos Lagos, Condomínio Recanto da Mata, Condomínio Recanto do Luar, Condomínio Retiro do Recreio, Conjunto Habitacional Carreira Comprida, Córrego Frio, Córrego Tenente, Cristina, Distrito Industrial Simão da Cunha, Dona Rosarinha, Duquesa I, Duquesa II, Esplanada, Fazendinha do Barão, Fecho, Frimisa, Gameleira, Gameleira II, Idulipe, Imperial, Industrial Americano, Jaqueline, Kennedy, Liberdade, Londrina, Luxemburgo, Maria Adélia, Maria Antonieta, Mata dos Ipês, Mirante do Barão, Monte Carlo, Morada do Rio, Moreira, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Carmo, Nova Conquista, Nova Esperança, Novo Centro, Padre Miguel, Parque Boa Esperança, Parque Nova Esperança, Pérola Negra, Petrópolis I, Petrópolis II, Pinhões, Ponte Grande, Ponte Pequena, Pousada Del Rey, Quarenta e Dois, Rio das Velhas, Santa Helena, Santa Matilde, Santa Mônica, São Benedito, São Cosme, São Cosme de Cima, São Francisco, São Geraldo, São João Batista, Sítio Esparra, Vale das Acácias, Vale dos Coqueiros, Vila das Mansões, Vila Íris, Vila Olga, Vila Parnaso, Vila Santa Rita de Cássia, Vila Santo Antônio, Vila São Mateus, Vila União.

Vespasiano

Gávea, Gávea II, Imperial, Nova Pampulha, Parque Jardim Maria José, Pouso Alegre, Santa Clara, São Damião.