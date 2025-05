Bairros de BH e Região Metropolitana podem ficar sem água até domingo (18)

Bairros de BH e Região Metropolitana poderão ficar sem água até a manhã deste domingo (18/5). Confira a lista completa abaixo.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), foi realizada uma manutenção emergencial neste sábado (17/5), acarretando em intermitências em bairros de Belo Horizonte e Ibirité.

Segundo a Copasa, imóveis que possuem caixa d'água podem não sofrer impacto. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no início da manhã deste domingo (18/5).

Belo Horizonte

Águas Claras, Camilo Torres, Cardoso, Castanheira, Comunidade Camilo Torres, Comunidade Irmã Dorothy, Diamante, Distrito Industrial do Jatobá, Eliana Silva, Ernesto do Nascimento, Independência, Independência III e IV Seção, Jardim do Vale, Jatobá, Mangueiras, Mineirão, Novo Santa Cecília, Olaria, Petrópolis, Santa Cecília, Santa Rita, Solar do Barreiro, Tirol (BA), Vale do Jatobá, Vila Castanheira, Vila Corumbiara, Vila Ecológica, Vila Formosa, Vila Independência I, Vila Independência II, Vila Independência IV, Vila Mangueiras, Vila Petrópolis, Vila Pinho, Vitória da Conquista.

Ibirité

Águia Dourada, Alvorada, Alvorada Terceira Seção, Barreirinho, Bosque de Ibirité, Camargos, Campos Filho, Canaã, Canoas, Cascata, Central Parque, Centro, Condomínio Bela Vista, Condomínio das Palmeiras, Cruzeiro, Déa Marly, Distrito Industrial de Ibirité, Distrito Industrial Marsil, Eldorado, Estrela do Sul, Grota das Goiabeiras, Ideal, Industrial, Ipê, Ipiranga, Jaçanã, Jardim das Flores, Jardim das Oliveiras, Jardim das Rosas, Jardim Ibirité, Jardim Montanhês, Jardim Rosário, Lago Azul, Los Angeles, Macaúbas, Monsenhor Horta, Morada da Serra, Morada do Sol, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nova Esperança, Novo Barreirinho, Novo Horizonte, Ouro Negro, Pantana, Parque Antônio Amabile, Parque Elizabeth, Petrolina, Primavera, Primeiro de Outubro, Quintas da Jangada II, Quintas da Jangada III, Recanto das Árvores, Recanto Verde, Recanto Verde 2ª Seção, Redenção, Residencial Metrópole, Residencial Palmira, Residencial Serra Verde, Retiro do Jatobá, Santa Maria, Santa Rita, Santa Terezinha, São João, São Pedro, Sítio Cafezal, Sol Nascente, Várzea, Vila Candelária, Vila Escorpião, Vila Nunes, Vila Pinheiros, Vila Rosário, Vista Alegre.