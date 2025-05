MG: operação fiscaliza estabelecimentos no combate ao abuso infantojuvenil

Uma operação conjunta de combate ao abuso infantojuvenil fiscalizou diversos estabelecimentos comerciais e de estadia em Araguari, no Triângulo Mineiro, na noite dessa sexta-feira (16/5). A ação contou com a participação das polícias Federal, Civil, Militar e Rodoviária Federal, além do apoio do Comissariado da Vara da Infância e Juventude do município.

Segundo a Polícia Federal, mais de 40 agentes e policiais participaram da força-tarefa, que também teve como foco o combate ao aliciamento de menores e a outros crimes contra crianças e adolescentes.

Foram vistoriados bares, motéis, pousadas e postos de combustíveis. Em nota, a Polícia Civil informou que não houve prisões nem apreensões durante a operação.

Ainda segundo a Polícia Federal, a ação integra uma estratégia permanente de prevenção e repressão a crimes contra o público infantojuvenil. O balanço final da operação não foi divulgado.

