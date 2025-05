Reconhecimento facial já levou mais de 400 pessoas à prisão em Minas

Mais de 400 pessoas já foram presas pela Polícia Militar em Minas Gerais com o auxílio do reconhecimento facial. A ferramenta, usada no estado desde o início do ano, tem como objetivo tirar de circulação pessoas com mandados de prisão em aberto ou que descumprem ordens judiciais.

Na época do Carnaval, quando o reconhecimento facial estava em uso há 50 dias, a tecnologia identificou 72 pessoas em quatro dias de folia. Segundo o Governo de Minas, a maioria dos identificados e presos até maio responde por crimes como tráfico de drogas, roubo, homicídio e furto.

As câmeras com reconhecimento facial são instaladas em bases de segurança e no sistema de videomonitoramento. Assim, as imagens captadas são enviadas em tempo real a uma central de monitoramento, onde são processadas e comparadas com o banco de dados da Polícia Militar de Minas Gerais.

Caso indivíduos com mandado de prisão em aberto sejam identificados, militares em patrulhamento preventivo são acionados para realizar a abordagem e as providências cabíveis. “O investimento demonstra nossa preocupação constante em atender melhor a população e em buscar resultados cada vez mais relevantes", afirma o comandante-geral da PM, coronel Carlos Frederico Otoni.

Investimento

De acordo com o governador Romeu Zema, o Estado deverá investir mais na ferramenta, pois, segundo ele, a tecnologia garante mais segurança à população. "Nossa expectativa é expandir ainda mais este novo mecanismo de segurança", enfatizou.

Para o vice-governador Mateus Simões, a medida reafirma o papel do governo no estímulo à qualidade de vida: “A retirada desses infratores das ruas é mais uma demonstração da importância que o Governo de Minas dá à qualidade de vida do cidadão mineiro e do foco em prevenir o crime em todo o estado”.