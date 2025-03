Carnaval BH: condenado por homicídio é preso por reconhecimento facial

Um homem foragido da Justiça, de 29 anos, foi preso em meio a foliões após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) neste sábado (1/3), o primeiro dia de carnaval em Belo Horizonte. Ele é condenado por homicídio.

Segundo o tenente Tayranni, do 1º Batalhão da PM, a identificação e prisão foram feitas próximo à Praça Sete, no Centro da capital mineira, por volta das 16h30, pelos militares da 6ª Companhia da PM.

Próximo ao local, acontecia o cortejo do Bloco do Pirulito, cuja concentração se deu às 13h na Avenida Álvares Cabral.

Nas primeiras horas do carnaval belo-horizontino, pelo menos 14 pessoas foram identificadas e presas por meio da ferramenta de reconhecimento facial, ativa há 50 dias na PMMG.

De acordo com o coordenador de operações da 6ª Companhia do 1º batalhão da Polícia Militar, tenente Hamilton Silva, foram detidas pessoas com mandados de prisão em abertos ou descumprimento de ordens judiciais.

Com informações de Mateus Parreiras*