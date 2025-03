Colisão entre caminhões interdita BR-381, no Sul de Minas

Uma colisão entre dois caminhões bloqueia uma das pistas da BR-381, na altura do município de Camanducaia, no Sul de Minas, na tarde deste sábado (1º/3). O congestionamento chega a três quilômetros no sentido Belo Horizonte.

Segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu no início da tarde, na altura do quilômetro 915, no sentido Norte, em direção à capital mineira.

Conforme registros, o motorista de um dos caminhões foi retirado das ferragens com ferimentos moderados e encaminhado ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio, no município de Pouso Alegre, também no Sul do estado. O outro motorista não teve precisou de atendimento médico.

O acidente causou o bloqueio da faixa direita e do acostamento, enquanto a da esquerda segue liberada. Às 16h, a fila de carros chega a três quilômetros.

Não há previsão de liberação da pista.