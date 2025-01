Local interditado fica no KM 919 da Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, em Camanducaia

Na última sexta-feira (3/1), uma rocha do talude se desprendeu e caiu na rodovia no KM 919 da Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte. O trecho fica em Camanducaia, no Sul de Minas Gerais. Nesta terça-feira (7/1), quatro dias após a queda, o local permanece interditado.

Em nota, a concessionária Arteris, responsável pela administração o trecho da BR-381 que liga Guarulhos (na Grande SP) a Contagem (Região Metropolitana de Belo Horizonte), informou que identificou ocorrência de quedas de rocha, e que a faixa direita e o acostamento foram bloqueados com barreiras moveis de concreto, para que o trabalho das equipes da empresa pudesse ocorrer com segurança.

“A Arteris Fernão Dias orienta aos motoristas que transitarem pelo local a redobrar a atenção, diminuindo a velocidade no trecho em conformidade com a sinalização de desvio implantada, mantendo sempre uma distância segura do veículo à frente”, disse a nota da concessionária.

Durante os feriados de Natal e de Ano-Novo, a Arteris Fernão Dias registrou um fluxo de 2.789.554 de veículos. O balanço foi feito entre 23 de dezembro e 3 de janeiro. Segundo a concessionária, dos 7.012 atendimentos registrados na pista, 1.337 foram por socorro mecânico e 536 pré-hospitalares. O número de acidentes, com ou sem vítimas, não foi divulgado.

Operação Férias Seguras

Ainda durante as férias, a Arteris realiza a Operação Férias Seguras em toda rodovia. Além da orientação e distribuição de panfletos nas praças de pedágio, são realizadas diversas ações específicas, como o ‘Viva Pedestre’, para abordar andarilhos que trafegam pelas praças de pedágio e bases operacionais.

“O intuito é de orientação e entrega de coletes refletivos. São utilizados ainda os painéis digitais de mensagem fixos, visando o respeito ao limite de velocidade. Caso precise de algum tipo de apoio, basta ligar para 0800 283 0381”, citou a concessionária.



