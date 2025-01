Um caminhão que transportava uma carga de melões pegou fogo e causou a interdição da BR-251, na altura do município de Salinas, no Norte de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (7/1). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a rodovia ficou interditada na altura do KM 288, nos dois sentidos, por cerca de uma hora. Os militares receberam o chamado às 9h15.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que o veículo estava parcialmente tomado pelas chamas e iniciou os trabalhos de combate ao incêndio. A área foi isolada. Foram utilizados aproximadamente 4 mil litros de água na operação. O motorista do caminhão não foi encontrado no local. A causa não foi informada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente, colaborando com a evacuação da área e interdição da rodovia a fim de garantir a segurança de usuários e militares, além de permitir o controle do trânsito, a limpeza da via e a posterior liberação do tráfego.