A idosa Maria do Carmo Oliveira, de 64 anos, uma das cinco vítimas engolidas por uma cratera na BR-474, na altura do KM 85, em Ipanema, na Região do Vale do Rio Doce, morreu nessa segunda-feira (6/1), em Manhuaçu.





Segundo a Prefeitura de Ipanema, na sexta-feira (3/1), ela deu entrada no pronto atendimento, com fortes dores abdominais. Foi examinada e liberada. Porém, no dia seguinte, retornou à unidade de saúde, onde foi constatada uma obstrução abdominal. Ela foi transferida para Manhuaçu por uma equipe do Samu de Ipanema.





Os idosos voltavam de um baile da terceira idade em Pocrane, cerca de 38 quilômetros de Ipanema, em 19 de dezembro, quando foram surpreendidos pelo buraco causado pelas chuvas do dia anterior. Dois carros foram engolidos pela cratera.





Maria do Carmo e João Martins da Rocha, de 67 anos, foram socorridos e levados para o hospital. Já Maria Célia de Miranda Ferreira, de 72 anos, e Zélia Alves de Faria Rodrigues, de 74, morreram no local. Maria Isabel Vieira Campos, de 72 anos, foi encaminhada ao hospital de Ipanema, mas chegou lá sem vida.





Rota alternativa





Desde o acidente, a BR-474 está interditada. Na época, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) indicou uma rota alternativa para os motoristas.





A Prefeitura de Ipanema disse estar ciente que as obras de reparo dependem da questão climática para ter início. Porém, alega que o Dnit ficou responsável por fazer a manutenção do trecho usado como rota alternativa, porém não está cumprindo a promessa.





“A BR-474, de responsabilidade federal, é a principal via de acesso às cidades de Taparuba e Pocrane, que dependem dela para o comércio e serviços essenciais, como saúde, já que a base regional do Samu está localizada em Ipanema. Essa rodovia também é fundamental para a logística de produtos, serviços e transporte diário de moradores que precisam acessar nosso Hospital Maternidade, referência em saúde para toda a região”, diz o Executivo municipal, em nota.





O Estado de Minas entrou em contato com o Dnit para saber se já há previsão para o início das obras de reparo da BR-474 e a respeito da manutenção da rota alternativa, mas ainda não teve resposta.





Leia a nota da Prefeitura de Ipanema na íntegra:





"A Prefeitura de Ipanema vem a público, mais uma vez, manifestar sua profunda solidariedade às famílias das vítimas do trágico acidente ocorrido na BR-474 no dia 18 de dezembro. Até o momento, infelizmente, quatro vidas foram perdidas, além de inúmeros transtornos enfrentados pela população em decorrência da interdição da rodovia.

A BR-474, de responsabilidade federal, é a principal via de acesso às cidades de Taparuba e Pocrane, que dependem dela para o comércio e serviços essenciais, como saúde, já que a base regional do SAMU está localizada em Ipanema. Essa rodovia também é fundamental para a logística de produtos, serviços e para o transporte diário de moradores que precisam acessar nosso Hospital Maternidade, referência em saúde para toda a região.

Além disso, a estrada possui importância estratégica, conectando o município ao estado do Espírito Santo e ao sul da Bahia, desempenhando um papel vital para o desenvolvimento econômico e social.

Desde o ocorrido, a Prefeitura de Ipanema prontamente entrou em contato com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), órgão responsável pela rodovia, solicitando medidas urgentes para solucionar os problemas causados pela interdição. No entanto, até o momento, o DNIT, que se comprometeu a realizar a manutenção do desvio, ainda não tomou nenhuma das providências necessárias.

Não é permitido por lei que o município realize reparos na BR-474, no entanto, a Prefeitura de Ipanema, com recursos próprios, tem atuado nos desvios para minimizar os impactos à população. Utilizamos nosso maquinário e aplicamos resíduos siderúrgicos (escória) para amenizar os danos nos desvios, que têm sido utilizados intensamente para transporte de leite, produtos agrícolas e deslocamento de moradores para serviços essenciais.

Contudo, as fortes chuvas e o elevado fluxo de veículos pesados na estrada vicinal têm causado danos recorrentes à via, assim como à ponte na zona urbana de Ipanema, que também tem apresentado sinais de desgaste devido ao aumento do tráfego.

Reforçamos que estamos trabalhando incansavelmente para garantir a segurança e minimizar os transtornos enfrentados pelos nossos munícipes. Continuaremos cobrando providências efetivas do DNIT e do Governo Federal, pois entendemos que a população de Ipanema e das cidades vizinhas merece uma solução definitiva para essa situação.

Quantas vidas mais serão perdidas até que soluções concretas sejam tomadas?

A Prefeitura de Ipanema reafirma seu compromisso com a população e agradece pela compreensão diante dos desafios enfrentados. Seguiremos firmes na busca por soluções e na defesa dos interesses do nosso município e de toda a região."