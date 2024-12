Três idosos morreram e outros dois ficaram feridos ao serem engolidos por uma cratera na BR-474, na altura do quilômetro 85, em Ipanema, na Região do Vale do Rio Doce, na madrugada desta quinta-feira (19/12). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), duas vítimas foram resgatadas já sem vida e a terceira morreu ao chegar ao hospital.

Os idosos voltavam de um baile da terceira idade realizado em Pocrane, cerca de 38 quilômetros de Ipanema, quando foram surpreendidos pelo buraco causado pelas chuvas da noite de quarta (18). Segundo os bombeiros, acionados à 0h20, as vítimas sobreviventes foram encaminhadas para o hospital da cidade. Uma delas está estável, enquanto a outra foi transferida para uma unidade em Manhuaçu.

O segundo carro que caiu na cratera tinha apenas um ocupante, que não teve ferimentos graves. Conforme informações preliminares, o vice-prefeito de Ipanema, Almir Kuhlmann Paes, e o secretário de saúde do município, Márcio Luiz, voltavam de um evento no momento do acidente e auxiliaram no resgate.

De acordo com os militares, o trabalho de escavação e desencarceramento se estenderam pela madrugada, com a atuação conjunta de militares do CBMMG de Manhuaçu, brigadistas da Brigada Municipal de Ipanema, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ambulância do município e Polícia Militar (PM).

Vítimas

Maria Célia de Miranda Ferreira, de 72 anos, e Zélia Alves de Faria Rodrigues, de 74, morreram no local. Já Maria Isabel Vieira Campos, de 72 anos, foi encaminhada ao hospital de Ipanema, mas chegou ao local já sem vida. No mesmo carro, estavam Maria do Carmo Oliveira, de 64 anos, que foi socorrida e segue estável, e João Martins da Rocha, de 67 anos, que foi transferido para Manhuaçu.

A vítima que estava no segundo carro e teve ferimentos leves é o procurador de Ipanema, Elivander de Oliveira.

Bloqueio da via

De acordo com o delegado da Polícia Civil (PC) de Ipanema Alfredo Serrano, não há previsão de liberação da BR-474. Segundo ele, a rodovia “segue interditada” e os motoristas que trafegam de Minas Gerais no sentido Espírito Santo devem buscar rotas alternativas.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) também alertou para a interdição total na BR-474, na saída de Ipanema, sentido Aimorés, no quilômetro 85. Segundo o órgão, a via está isolada para realização de trabalhos de perícia técnica e para garantir a segurança dos motoristas.

O Dnit ressalta a necessidade de os motoristas evitarem a região e indica as seguintes rotas alternativas:

Veículos pequenos:

Trecho Ipanema - Aimorés

Na cidade de Ipanema - BR 474– Rua Emiliano Franklin – Rua Anástácio Rodrigues - Rua Jean Paul – Estrada para Taparuba – BR 474- Aimorés

Veículos grandes:

Aimorés até Caratinga

Aimorés BR 259 – Governador Valadares Entroncamento BR-116 c/ BR 381 – BR-116 - Caratinga

Manhuaçu até Aimorés



Manhuaçu - BR-262 – Entroncamento BR-262 com a rodovia MG-108 (passando por Lajinha e Mutu)



