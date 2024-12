Cento e dezenove cidades de Minas Gerais podem ser atingidas por chuva intensa. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta amarelo, de perigo potencial, é válido pelo menos até o final desta quinta-feira (19/12).

Ao todo, 77 municípios estão sob alerta válido até às 23:59 de hoje, enquanto 42 estão sob aviso até às 10h de sexta. Essas cidades podem registrar chuva de até 30 milímetros (mm) por hora ou até 50mm por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.

De acordo com o órgão nacional, o alerta amarelo representa baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Cidades sob alerta

Aimorés

Além Paraíba

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Antônio Prado de Minas

Ataléia

Barão de Monte Alto

Belmiro Braga

Bertópolis

Bocaina de Minas

Caiana

Caparaó

Carangola

Carlos Chagas

Central de Minas

Chalé

Chiador

Conceição de Ipanema

Conselheiro Pena

Cuparaque

Durandé

Espera Feliz

Estrela Dalva

Eugenópolis

Faria Lemos

Goiabeira

Ipanema

Itabirinha

Itamonte

Itanhandu

Itueta

Jacinto

Jordânia

Juiz de Fora

Lajinha

Laranjal

Leopoldina

Machacalis

Manhumirim

Mantena

Mar de Espanha

Martins Soares

Matias Barbosa

Mendes Pimentel

Muriaé

Mutum

Nanuque

Nova Belém

Palma

Palmópolis

Passa Vinte

Patrocínio do Muriaé

Pequeri

Pirapetinga

Pocrane

Recreio

Resplendor

Rio do Prado

Rio Preto

Rubim

Salto da Divisa

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Maria do Salto

Santana do Deserto

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Itueto

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Jacinto

São Geraldo do Baixio

São João do Manteninha

São José do Mantimento

Serra dos Aimorés

Simão Pereira

Taparuba

Tombos

Umburatiba

Volta Grande

Abadia dos Dourados

Araguari

Araporã

Arinos

Bonito de Minas

Buritis

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Canápolis

Capinópolis

Carneirinho

Cascalho Rico

Centralina

Chapada Gaúcha

Cônego Marinho

Coromandel

Douradoquara

Estrela do Sul

Formoso

Grupiara

Guarda-Mor

Gurinhatã

Ipiaçu

Ituiutaba

Januária

Juvenília

Limeira do Oeste

Manga

Miravânia

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Paracatu

Prata

Santa Vitória

São João das Missões

Tupaciguara

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Vazante



