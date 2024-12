Belo Horizonte começa a segunda-feira (16/12) com chuvas. De acordo com a Defesa Civil de BH, também há previsão de raios e rajadas de vento ocasionais.

A temperatura mínima foi de 17,3ºC e a máxima estimada é de 27ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 60% à tarde.

A Região Oeste de BH registrou, de 17h45 de domingo (15) até às 5h45 de hoje, 20,8 milímetros (mm) de precipitação, acumulando um total de 165,6mm dos 339,1mm esperados para todo o mês de dezembro.

A quantidade de chuva registrada deixa a regional sob alerta para risco geológico forte, conforme alerta da Defesa Civil municipal. Nesse domingo, a área já estava sob alerta moderado, que foi agravado nesta manhã.

É recomendado que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. É recomendável também não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Minas Gerais

O cenário não é diferente no restante do estado de Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a maioria das regiões do estado também terão uma segunda chuvosa.

A previsão indica que o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana.

Nas demais regiões, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A previsão máxima pode chegar a 37ºC.