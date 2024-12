Depois do temporal que atingiu Belo Horizonte na madrugada deste domingo (15/12), a cidade está sob risco geológico. É o alerta que faz a Defesa Civil em relação à regional Oeste, uma situação que pode acontecer até terça-feira (17/12).



O órgão divulgou que, "em virtude dos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de novas chuvas, existe risco geológico moderado na regional Oeste até a próxima terça-feira (17)".





A Defesa Civil recomenda ainda atenção ao grau de saturação do solo, sinais estruturais e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.



Nesta área da capital, o balanço de dezembro já registra 144,8 milímetros de precipitação, o equivalente a 42,7% do total aguardado para o mês, que geralmente tem um volume médio de 339,1 milímetros.



O domingo (15/12) em BH amanheceu nublado e deve chover. Conforme a Defesa Civil, é esperado chuva, com raios e rajadas de vento ao longo do dia, que podem se intensificar em pancadas fortes.

A manhã começou com registro de temperatura mínima de 16,4ºC, e os termômetros não devem passar de 25ºC, ainda de acordo com o órgão. A umidade relativa do ar fica em cerca de 80% no período da tarde (o ideal preconizado pela Organização Mundial da Saúde é entre 50% e 60%).



As chuvas das últimas horas atingiram todas as regiões da cidade. As regionais Nordeste e Oeste registraram os maiores índices, com 37 e 38,6 milímetros, respectivamente.





Balanço



Confira o acumulado de chuvas nas últimas 12h em Belo Horizonte (em mm):





Barreiro: 31,7 (9,3%)



Centro Sul: 28,6 (8,4%)



Leste: 28,6 (8,4%)



Nordeste: 37,0 (10,9%)



Noroeste: 28,6 (8.4%)



Norte: 17,8 (5,2%)



Oeste: 38,6 (11,4%)



Pampulha: 24,8 (7,3%)



Venda Nova: 32,3 (9,5%)

Confira o acumulado de chuvas registrado na cidade em dezembro (em mm):

Barreiro: 115,3 (34,0%)



Centro-Sul: 117,6 (34,7%)



Leste: 120,8 (35,6%)



Nordeste: 113,0 (33,3%)



Noroeste: 112,4 (33,1%)



Norte: 101,2 (29,8%)



Oeste: 144,8 (42,7%)



Pampulha: 116,4 (34,3%)



Venda Nova: 118,4 (34,9%)





Em caso de chuvas fortes, a Defesa Civil recomenda:





- Redobre a sua atenção. Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva



- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores



- Atenção especial para áreas de encostas e morros



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)



- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos

