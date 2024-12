A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou neste sábado (14/12) a abertura da licitação para a construção de uma trincheira na Avenida Cristiano Machado, entre a interseção com a Avenida Vilarinho e a MG-10. O objetivo da obra é reduzir as retenções no trânsito próximo ao Shopping Estação e à Estação Vilarinho.

As empresas interessadas em participar do certame devem enviar suas propostas até o dia 28 de janeiro. Na mesma data será feita a abertura dos documentos. O valor máximo para as obras, definido no edital, é de R$ 191,7 milhões, e o prazo para execução será de 3 anos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Com a construção da trincheira, os motoristas que trafegam pela Avenida Cristiano Machado no sentido Centro-Bairro poderão acessar a Rua das Gabirobas, próxima ao Hospital Risoleta Neves, sem a necessidade de realizar o retorno atual nas proximidades da Faminas. Na parte superior da trincheira será construído um boulevard, que contará com academia ao ar livre, playground infantil e bicicletário.

Boulevard será construído acima da trincheira e deve contar com playground infantil, ciclovia, bicicletário e academia ao ar livre Prefeitura de Belo Horizonte

O projeto das intervenções prevê a construção de uma trincheira no trecho entre a Catedral Cristo Rei e a Rua das Gabirobas. Também está planejada uma ciclovia de 800 metros de extensão em um dos lados da Avenida Cristiano Machado. Além disso, a via será alargada na interseção com a Avenida Vilarinho.

As intervenções serão financiadas com recursos do orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi), provenientes do Fundo de Mobilidade Urbana. A licitação será realizada na modalidade Concorrência Eletrônica. O edital (processo 004169/2024) está disponível no portal de licitações da PBH.

Mais intervenções

A construção da trincheira faz parte de um conjunto de obras de mobilidade previstas para aumentar a velocidade média da Avenida Cristiano Machado. São elas:

Construção de um viaduto na interseção com a Avenida Waldomiro Lobo, no Bairro São Bernardo, parcialmente entregue em novembro;

Construção de um viaduto na interseção com a Avenida Sebastião de Brito, no Bairro Primeiro de Maio, prevista para ser concluída no segundo semestre de 2025;