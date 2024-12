SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois dias de viagem e mais seis horas do processo de desembarque, o gorila Bu-Bu, um macho de 27 anos, mais de 2 metros e 180 kg, deixou o aeroporto de Guarulhos na madrugada desta sexta-feira (13) e foi levado para o Zoológico de Belo Horizonte (MG), onde passará a integrar os programas de conservação e bem-estar animal da instituição.





O primata veio da Hungria e fez uma parada na Turquia para receber alimentação e água. Em Belo Horizonte, ele ficará de quarentena durante 30 ou 40 dias, sem contato com os visitantes. Só depois desse período será possível visitá-lo. Esse tempo é necessário para ambientação do animal após a longa viagem de mais de 48 horas.





A vinda de Bu-Bu ocorreu por meio de uma parceria entre a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica e a Associação Europeia de Zoos e Aquários para conservação de gorilas ex situ (conservação fora do local de origem), a EEP/Eaza.

"Com o objetivo de continuidade do programa reprodutivo para esta espécie em Belo Horizonte, o EEP/Eaza recomendou, com base em análises genéticas e comportamentais, a transferência de um novo macho adulto proveniente da Hungria, a fim de introduzir uma nova linhagem genética junto às fêmeas mantidas em BH, contribuindo com os esforços de conservação desta espécie. Um dos objetivos do programa é de futuramente devolver grupos saudáveis e reprodutivos à natureza", informou o zoológico, em comunicado.





Segundo o zoológico mineiro, o recinto original de gorilas passou por várias reformas e adaptações, "seguindo as mais modernas técnicas e conceitos de segurança e bem-estar específicos para a espécie". E o Jardim Zoológico possui área de quarentena apropriada para receber animais de grande porte (gorilas, chimpanzés, leões, tigres, onças etc.), onde Bu-Bu será alojado neste primeiro momento.





Para que a viagem acontecesse, uma equipe de auditores fiscais federais agropecuários do Vigiagro (Vigilância Agropecuária Internacional), do Ministério da Agricultura e Pecuária, foi responsável por verificar as condições de saúde do animal, bem como todos os protocolos de transporte exigidos por normas nacionais e internacionais. Essa inspeção é essencial para garantir não apenas o bem-estar do gorila, mas também a segurança sanitária do país, prevenindo a entrada de doenças e zoonoses.



"Foi uma longa viagem da Hungria ao Brasil, somando mais de 48 horas de aéreo, com uma parada na metade do caminho, onde fez conexão na Turquia para receber alimentação e água. Por mais que o bem-estar dele estivesse sempre na prioridade, sabemos como é potencialmente estressante um confinamento e mudanças repentinas de rotina e ambiente", destacou a auditora fiscal federal agropecuária Isabel Poubel, que é médica veterinária e atua no aeroporto de Guarulhos.





Ela acompanhou todo o processo de desembarque. Na presença do veterinário responsável pelos cuidados do Bu-bu, ele foi observado pelas grades internas. A inspeção de saúde física incluiu avaliação comportamental e de hábitos fisiológicos, como a alimentação e hidratação, que foram bem aceitas pelo animal.

"A partir do momento que eu tive a confirmação das condições de saúde do animal e tendo em vista que toda a parte documental já estava avaliada e conforme, agilizei o mais rápido possível a autorização de entrada no país e emiti a Guia de Trânsito para que ele pudesse dar seguimento rumo ao destino final, Belo Horizonte", destacou a auditora.