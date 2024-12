O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriu inscrições para o Projeto Tenório, iniciativa para a formação de candidatos negros que queiram prestar concursos para promotor de justiça. Ao todo, 15 pessoas negras serão selecionadas para receber bolsas de estudo no curso preparatório realizado pela Fundação Escola Superior de Minas Gerais (FESMPMG) - há ainda a possibilidade de receber auxílio financeiro e acompanhamento psicológico durante o período letivo do curso. As inscrições estão abertas até o dia 12 de janeiro. (Saiba como se inscrever abaixo)

A iniciativa do Projeto Tenório visa ampliar a participação de pessoas negras nas carreiras do Ministério Público, que, historicamente, são ocupadas majoritariamente por pessoas brancas. Segundo uma pesquisa conduzida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, entre 2017 e 2022, apenas 19,7% daqueles que ingressaram no Ministério Público eram pessoas pretas ou pardas - este mesmo grupo étnico compõe 56,1% da população brasileira.

O edital do projeto oferece cinco vagas no modelo presencial e dez no modelo telepresencial (online). A seleção dos aprovados inclui critérios de pontuação, como diversidade de gênero, vulnerabilidade socioeconômica, moradia em comunidades quilombolas, ocupação espacial, deficiências e idade. Podem se candidatar às vagas bacharéis em direito com dois anos de atividade na área jurídica.

A previsão de conclusão do curso preparatório é até dezembro de 2025. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no endereço: projetotenorio.com.br

Realização

O Projeto Tenório recebeu esse nome em homenagem a Jorge Gonçalves Tenório, um dos poucos promotores negros da história do MPMG, e faz parte da Coordenadoria de Combate ao Racismo e Todas as Outras Formas de Discriminação (CCRAD).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A iniciativa é realizada pelo Observatório de Comunicação (Lei.A), em parceria com a Educafro Minas e a FESMPMG, e é viabilizada com recursos de medidas compensatórias via Plataforma Semente.