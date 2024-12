A juíza Rosimere das Graças do Couto foi eleita pela chapa "Magistratura Forte e Unida"

Pelos próximos três anos, a presidência da Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis) ficará a cargo da juíza Rosimere das Graças do Couto. É a primeira vez em 70 anos de história que a entidade será conduzida por uma mulher.

O resultado da votação saiu no começo da noite desta sexta-feira (13/12): com 1.155 votos, a chapa “Magistratura Forte e Unida” se elegeu em meio ao maior quórum de comparecimento em uma eleição da associação.





A chapa, única, teve apoio dos últimos sete presidentes da Amagis, além dos desembargadores Nelson Missias de Morais, Carlos Levenhagen, Alberto Diniz, Maurício Soares, Bruno Terra Dias e Doorgal Andrada.





No começo de novembro, em virtude do lançamento da candidatura, Rosimere disse que o apoio ao seu nome demonstrava a união de grupos em torno de uma só gestão e, também, do diálogo entre o Tribunal de Justiça e a Amagis. “Vamos trabalhar em parceria, fortalecendo cada vez mais a nossa magistratura mineira”, afirmou durante visita ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).





A presidente eleita assumirá o cargo para o triênio 2025/2027. Com quase 20 anos dedicados à magistratura, Rosimere das Graças do Couto teve passagens recentes pela vice-presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e pela vice-presidência administrativa da Amagis.

Agora eleita, Rosimere destaca que sua gestão será “intransigente” na defesa dos direitos, da independência e valorização dos magistrados. “A defesa jurídica eficiente é outro fundamento de nossa gestão, como a defesa da paridade e integralidade entre ativos, inativos e pensionistas”, disse.