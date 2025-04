Paranaense viaja para conhecer mineiro e diz ser impedida de sair da cidade

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma mulher de 29 anos, natural do Paraná, procurou a Polícia Militar na noite dessa sexta-feira (4/4) para denunciar que um homem, de 33, de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, estava impedindo ela de voltar para casa.

A vítima alegou ter conhecido o rapaz por meio de uma rede social, quando, após convite dele, decidiu visitá-lo e passar uma semana na cidade mineira. No entanto, a mulher já estaria um mês longe de casa.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o rapaz teria dito inicialmente que eles não iriam namorar caso ela o deixasse. Na última quinta-feira (3/4), ainda conforme o depoimento, após ela comprar a passagem e tentar embarcar para seu estado, o homem a retirou do ônibus, levando-a de volta para casa, quando ficou mais exaltado e segurou o braço dela com força, causando lesões.

A mulher declarou também que o homem, a fim de fazer chantagem emocional, pulou do terceiro andar do prédio, mas não ficou ferido. Em seguida, ele começou a fazer uso de drogas e bateu propositalmente a cabeça contra a parede.

Nessa sexta-feira (4/4), ela disse que, fingindo não ter mais a intenção de ir embora, foi com o rapaz até um clube e, durante um momento de distração dele, deixou o local, momento em que procurou uma base de segurança comunitária da Polícia Militar.

Os militares foram à casa do suspeito, mas ele havia fugido e levado os documentos e o cartão de crédito da mulher, deixando-a sem dinheiro. Com o registro policial, a vítima pretendia pedir auxílio em um abrigo da prefeitura e ajuda para, enfim, deixar a cidade.