BH: nove linhas do Move terão mudança de itinerário a partir de segunda

Uma obra de pavimentação na pista do Move vai fazer com que nove linhas de ônibus de Belo Horizonte mudem de itinerário a partir de segunda-feira (7/4).





As intervenções acontecem no trecho entre a Rua São Paulo e a Avenida Santos Dumont, no Centro da capital, e têm previsão de término na segunda quinzena deste mês.





As linhas afetadas são:

5250,

50,

5201,

5401,

6031,

65,

66,

83P

5106





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outras vias terão alterações no embarque e desembarque. São elas: