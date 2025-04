Homem briga com a mulher e coloca fogo na própria casa

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 44 anos, foi preso em flagrante por colocar fogo na própria casa, localizada na Avenida Rio da Velhas, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de brigar com a mulher, de 42.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o incêndio começou por volta das 20h depois de o casal que reside na casa ter brigado, quando o marido ateou fogo no local.

Segundo os militares, vizinhos avistaram um grande volume de fumaça escura saindo do interior da residência e tentaram apagar o fogo com uso de baldes e mangueira. A mulher foi socorrida e levada a um hospital de Nova Lima, enquanto o autor, que se recusou a sair da residência por um tempo, foi detido e conduzido para o mesmo hospital com um sangramento na cabeça devido à uma queda.

A vítima, que teve intoxicação pela fumaça, teve uma crise de ansiedade e foi amparada por terceiros. De acordo com a Polícia Militar (PM), a briga ocorreu quando ela chegou em casa depois do trabalho e encontrou o marido embriagado. Ele tentou esconder uma latinha de cerveja, mas acabaram brigando.

Descontente, o homem disse "Deixa que eu resolvo isso agora. Vou queimar a casa toda" e despejou álcool e produtos inflamáveis pela casa, jogando um isqueiro em seguida. A mulher registrou a cena por vídeo, enquanto o autor sentou para assistir o fogo.

A vítima contou, ainda, que não foi agredida naquele momento, mas que o marido, em outra ocasião, cortou a mangueira do botijão de gás e ameaçou incendiar a casa. Conforme relatado, a motivação seria a separação do casal e que o sujeito tem abusado de bebidas alcoólicas diariamente.

O homem foi preso em flagrante por incêndio doloso, quando o autor da ação planeja cometer o incêndio, causando risco à vida e ao patrimônio. Na manhã deste sábado (5), o homem foi entregue à Polícia Penal. A reportagem do Estado de Minas buscou contato com a Polícia Civil (PC), que foi acionada,mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.