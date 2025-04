Mulher ateia fogo na casa do ex-marido por não aceitar fim de casamento

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma mulher, de 30 anos, é procurada por atear fogo na casa do ex-marido, de 35, na madrugada desta quarta-feira (2/4), no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a atual companheira do homem relatou que estava deitada na cama com o namorado quando escutou um barulho de arrombamento. O namorado dela levantou, foi até a sala, encontrou a ex-mulher com um galão e derramando um líquido pelo imóvel.

A mulher arremessou o galão em direção ao namorado da testemunha e ateou fogo no local. O homem tentou conter a suspeita e a abraçou. Minutos depois, a mulher conseguiu se soltar e fugiu.

A testemunha ainda relatou que o casamento do namorado dela e a suspeita chegou ao fim há três meses, mas a mulher não aceitava o fim do relacionamento e ateou fogo na casa.

Vizinhos afirmaram que a suspeita fugiu na companhia de outras duas mulheres. Ela teve queimaduras com a ação, mas ainda não foi localizada pela polícia.

O homem teve queimaduras de segundo e terceiro grau pelo corpo e foi encaminhado para atendimento hospitalar.

O Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Civil foram acionados. A casa foi isolada.