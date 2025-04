Obras na pista do Move complicam trânsito na Avenida Antônio Carlos

Motoristas que trafegam pela Avenida Antônio Carlos, no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, enfrentam congestionamento na manhã desta quarta-feira (2/4) devido a intervenções na pista exclusiva do Move, no sentido Bairro-Centro.

A obra é realizada em frente ao 3° Batalhão de Bombeiros Militar e os ônibus precisam se deslocar para as faixas mistas.

Mais cedo, a avenida também enfrentou congestionamento em outro trecho devido a uma falha mecânica de um ônibus metropolitano. Conforme a BHTrans, o sentido Bairro-Centro teve trânsito lento durante a manhã entre a Estação Senai e o Viaduto República do Congo.

Um reboque pesado foi acionado e retirou o veículo da pista, por volta de 7h40. A BHTrans foi acionada para esclarecimento sobre as obras e a reportagem aguarda retorno.

