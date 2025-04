Braço-direito de traficante é amarrado e morto a tiros dentro de casa

Um homem, de 32 anos, foi morto a tiros dentro de casa no Bairro Granjas São João, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (1º/4). Ele é apontado como o braço-direito de um traficante da região e foi encontrado com as mãos amarradas.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o homem caído no chão da sala. As luzes da casa dele estavam acesas e o portão de entrada aberto. Conforme registros, ele estava com várias marcas de perfurações de arma de fogo pelo corpo e tinha as mãos presas em cordas.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas viram vários homens saindo da casa da vítima e fugindo em um carro branco, mas não puderam contabilizar quantos suspeitos.

Ainda segundo testemunhas, a vítima morava na casa há apenas seis dias e era conhecido na região por ser o braço-direito de um traficante do Bairro São João. Os militares coletou os dados da vítima e constatou que ela tem uma extensa ficha criminal.

Segundo a perícia, o corpo tinha perfurações na cabeça e no tórax. Foram encontradas 12 cápsulas de calibre .380 milímetros no local.

O corpo foi recolhido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.