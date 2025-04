Homem é morto a tiros numa sorveteria em BH

Um homem de 31 anos foi morto a tiros enquanto saía de uma sorveteria com a esposa no bairro São Geraldo, na Região Leste de Belo Horizonte, na tarde dessa segunda-feira (31/3). Os quatro suspeitos do crime fugiram em direção a Sabará, sofreram um acidente e foram presos.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada pela esposa da vítima, que testemunhou o crime às 16h25. Segundo ela, o casal estava saindo da sorveteria quando um carro preto fechou o carro em que estavam, um dos passageiros desceu e atirou diversas vezes contra o esposo pela janela da mulher.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem abriu a porta e tentou sair correndo, mas outros dois ocupantes do veículo também desceram do carro e seguiram disparando contra ele. Conforme a perícia, o homem foi atingido diversas vezes na cabeça e no tórax e foi encontrado com exposição de massa encefálica.

Ainda conforme o relato da testemunha, os suspeitos estavam com balaclavas na cabeça e blusas com mangas compridas, de modo que não era possível identificá-los, e fugiram em direção a Sabará.

Os policiais iniciaram um cerco na região e receberam a informação de que o veículo seguia em alta velocidade pelo bairro. Uma viatura do 61º Batalhão, de Sabará, encontrou os suspeitos depois que o motorista perdeu o controle da direção, bateu em um veículo e o carro caiu em um terreno.

Conforme os policiais, os suspeitos jogaram as armas para fora do veículo e gritaram “Perdemos”. No local, foram encontradas duas armas, e dois coletes à prova de balas, e constatado que o carro era clonado.

A Polícia Militar informou que a vítima tem passagens por porte e posse de arma e homicídio nos anos de 2021 e 2022.

Os quatro suspeitos, de idades entre 26 e 34 anos, foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que segue na investigação do caso.